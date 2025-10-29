Siete personas quedaron este martes formalmente imputadas por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, en el marco de una investigación derivada de la causa “Villareal, Aylen Anabella y otros s/ infracción a la ley 23.737”, en la que ya existen condenas por tráfico de drogas.

Dos de los imputados ya están cumpliendo condena en prisión, y se trata de dos hombres jóvenes de Granadero Baigorria que amasaron fortuna de la noche para la mañana a partir de 2021. La compra de un lote en un barrio privado de Oliveros disparó la investigación que trascendió en abril pasado, con el allanamiento a la inmobiliaria Squadra, en bulevar Oroño al 100 bis, en la mira por esa y otras operaciones de presunto lavado de dinero.

Los fiscales Juan Argibay Molina, titular de la sede Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y Franco Benetti, de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, imputaron a Matías Andrés Bruzzoni, Marco Leonel Gutiérrez, Brisa del Rocío M., Eliana Noelia F., Micaela Brenda V., Mariano L. y Melisa M. Según la hipótesis fiscal, desde enero de 2021 los imputados habrían realizado operaciones económicas y financieras por montos superiores a 48 millones de pesos, con el fin de dar apariencia lícita a fondos obtenidos del tráfico de estupefacientes.

La investigación señala que Bruzzoni y Gutiérrez, ambos ya condenados por comercio de drogas en la modalidad agravada, lideraban una organización que canalizaba el dinero ilegal en la compra, administración y venta de vehículos e inmuebles. Un entramado para blanquear dinero del narcotráfico.

En total, el Ministerio Público Fiscal acreditó 29 maniobras de lavado, entre las que se incluyen la adquisición y reventa de autos de alta gama, terrenos y viviendas en Rosario, Funes y Oliveros, y múltiples transferencias registrales realizadas a nombre de parejas, exparejas o terceros para ocultar la verdadera titularidad de los bienes.

De acuerdo con la imputación, Mariano L. y Melisa M. habrían actuado en una segunda línea dentro del esquema, también realizando maniobras habituales de lavado, aunque sin integrar el núcleo organizativo principal. La mujer actuaba desde la inmobiliaria allanada en abril pasado.

Delitos y situación procesal

Los fiscales calificaron las conductas como lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse cometido de forma organizada y con habitualidad, en el caso de los principales imputados, y agravado por la habitualidad en el de L. y M.

El juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz tuvo por formalizada la imputación al considerar que existen elementos de convicción suficientes para sostener la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Aunque todos los acusados continuarán el proceso en libertad, el magistrado dispuso medidas cautelares reales de carácter patrimonial, lo que incluye la posible inmovilización de bienes y cuentas a fin de preservar el resultado económico de la investigación.

La causa se desprende del expediente FRO 1635/21, en el que el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario condenó en diciembre de 2024 a Gutiérrez y Bruzzoni por tráfico de estupefacientes. El primero tiene 33 años, y hasta su detención en Capitán Bermúdez aparentaba dedicarse solamente a la compraventa de vehículos. El segundo, Bruzzoni, tiene 31 años, y la pesquisa lo ubica en el tráfico de cocaína. Sin tener medios económicos demostrados, en 2021 encaró compras sucesivas de un lote en el predio Campo Timbó, Oliveros, otros inmuebles y vehículos caros. Todo eso activó la investigación. Cayó detenido en un departamento del barrio Puerto Madero, en Buenos Aires.

La pesquisa actual apunta a rastrear el circuito económico de las ganancias obtenidas en esa organización narcocriminal, que según la Procelac fue sistemáticamente invertida y reciclada en bienes registrables para ocultar su origen ilícito.