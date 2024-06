Tras la decisión de la Fiscalía de archivar la causa penal, el abogado que representa a la familia del cadete que murió tras ser atropellado por un comerciante gastronómico el 16 de noviembre de 2023 en el túnel Celedonio Escalada, aseguró que se hizo “un análisis muy parcial y fragmentado” y adelantó que pedirán la reapertura de la investigación y el apartamiento del fiscal Walter Jurado, que instruyó el caso.

“La Fiscalía hizo un análisis muy parcial y fragmentado del legajo porque a partir de una pericia y un testigo consideró que la causa se tenía que archivar. Esa pericia supuso que el cadete habría invadido el carril en el que venía circulando el vehículo y así se produjo el siniestro. Lo que no dice la resolución es que la querella presentó testigos, videos, fotos y una pericia de parte que da cuenta de que esa situación no es tan así”, explicó en Sí 98.9 el abogado Franco Carbone.

Y sumó: “Antes de que se haga la pericia oficial dijimos que no iba a ser determinante porque quedó acreditado que la escena del hecho había sido contaminada, es decir que no se había hecho lo que corresponde: vallar la zona. Cuando llegan los peritos encuentran que la moto estaba apoyada en la pared, y los restos del auto y la moto estaban todos juntos acomodados en un lateral del puente, por lo cual la pericia no es concluyente".

Según la resolución de la Fiscalía, la moto del cadete Hernando Fredes derrapó, invadió el carril contrario e impactó contra la camioneta que manejaba Gustavo Albertelli, dueño de la rotisería céntrica Sagitario, quien conducía con una dosis de alcohol en sangre de 0,88. La víctima fue embestida el 16 de noviembre de 2023 y falleció el 10 de diciembre tras agonizar cuatro semanas.

“Está acreditado -que el conductor del vehículo- se dio a la fuga y tuvieron que intervenir dos agentes de la Policía motorizada que lo corrieron y detuvieron a cuatro o cinco cuadras del lugar. El peritaje del alcoholemia se hizo dos horas después y aún así dio positivo. Todo eso para el fiscal no es importante y dice que la culpa es de la víctima cuando no hay elementos objetivos para afirmar eso”, agregó el letrado.

En este marco, Carbone sostuvo que “lo que corresponde no es cerrar la causa sino discutirlo en un juicio oral con pruebas. El criterio particular del fiscal fue archivarlo de la noche para la mañana. La familia está movilizada y triste. Vamos a pedir que se reabra la causa y que se aparte al fiscal”.