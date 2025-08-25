De acuerdo a los primeros exámenes forenses, la nena de 5 años que ingresó el sábado al Hospital Vilela con un cuadro de sepsis grave y falleció a los pocos minutos, presentaba una otitis avanzada y un estado de defensas muy bajas.

La Fiscalía subrayó que no se hallaron signos de abuso ni de maltrato físico. Las lesiones en la zona genital, que en un inicio habían generado sospechas, fueron atribuidas a una dermatitis. El informe preliminar también detalla que la menor presentaba una otitis avanzada y un estado de defensas muy bajas, lo que pudo haber favorecido la infección que derivó en el desenlace fatal.

En un primer momento, la fiscal Marisol Fabbro dispuso la demora de la madre de la menor, de 25 años, y su pareja, de 28. Además ordenó el secuestro de sus celulares. En tanto, con el correr de las horas, ambos quedaron en libertad.

De todas formas, la causa de muerte aún no está cerrada: se solicitaron estudios complementarios y anatomopatológicos para profundizar el diagnóstico. La investigación continúa para determinar si existió algún otro factor que agravara el cuadro clínico.