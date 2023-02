La secretaria general de La Bancaria Rosario, Analia Ratner, pidió “acciones urgentes” de los gobiernos nacional, provincial y municipal “para frenar la triste situación que padece la ciudad”. “Todos los ciudadanos y ciudadanas debemos exigir esas medidas”, sumó la referente gremial. Fue tras el ataque a una sucursal del Banco de Santa Fe, en la zona sur de Rosario.

El hecho ocurrió el jueves pasado en el frente del Banco de Santa Fe de calle Ayacucho al 5500. Los disparos fueron en la zona de cajeros automáticos y se contabilizaron al menos siete, de los cuales dos dieron contra el blindex. El hecho ocurrió minutos después de las 16.30 en plena área comercial de la zona sur.

“Es un hecho que nos preocupa, es una situación que se está viviendo en todos lados, ahora le tocó a una entidad bancaria y debemos dar gracias que los trabajadores ya se habían retirado del lugar”, indicó Ratner.

En tal marco, la dirigente gremial de los bancarios lamentó que “hoy nadie está exento si está trabajando”. Ratner recordó los recientes ataques a balazos al distrito municipal sudoeste, a comercios y a instituciones gremiales. “Todos los días nos estamos solidarizando unos con otros en las distintas situaciones que vivenciamos y la verdad que es imposible vivir así”, planteó la secretaria general de la Asociación Bancaria local.

“Antes uno decía – continuó Ratner - miro para todos lados antes de salir de mi casa por el tema de la inseguridad y hoy no hay zona, no hay nada. No solamente tenemos que mirar para todos lados cuando uno sale de su casa sino que cuando estamos en el trabajo que es la vía para desarrollarnos la vida, paradójicamente podemos perderla. Una locura”, se quejó la gremialista

Ratner adelantó que con otras entidades gremiales “se está coordinando una reunión para evaluar qué medida vamos a tener que tomar”. “Exigimos respuestas urgentes y sobre todo efectivas. Este es un problema que tiene toda la ciudad”, evaluó la titular de los bancarios

“Nosotros nos ponemos a disposición como gremio para ver en qué podemos colaborar. Hay que hacer algo entre todos para frenar esto de una vez. Nos merecemos vivir mejor y seguros independientemente del gobierno que sea”, afirmó Ratner y a paso seguido completó, “debe haber respuestas de todos los gobiernos y nosotros como ciudadanos y ciudadanas exigirlo”.