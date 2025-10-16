Dos hombres armados y desde una moto abrieron fuego con al menos tres disparos contra la fachada del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en Pellegrini y Crespo, y uno de los proyectiles lastimó a una trabajadora del centro médico.

La herida fue superficial, por lo que la víctima recibió atención médica y quedó fuera de peligro. Pero la agresión causó conmoción entre las numerosas personas que esta tarde de jueves se encontraban allí.

Los primeros testigos contaron a la policía que el ataque ocurrió minutos después de las cinco y media de la tarde. Señalaron a dos hombres con el rostro cubierto que pasaron raudo en una moto de alta cilindrada, y dispararon al menos tres veces con una pistola contra los vidrios de la sala y la pared del sector de guardia externa. Y en el mismo acto escaparon hacia el sur por calle Crespo.

Las primeras conjeturas apuntaron a uno de los pacientes que estuvo internado allí en las últimas horas, pero que esta mañana ya había sido dado de alta: se trata de Dylan Cantero, hijo de Ariel “El Viejo” Cantero, precursor de la organización criminal conocida como Los Monos. El joven había sido atacado a balazos el miércoles cerca de su domicilio en barrio La Granada, y fue derivado al Heca para su atención. Sin embargo, las heridas sufridas fueron superficiales y este jueves de mañana fue dado de alta.

De todos modos, esa es la primera hipótesis sobre la que trabajan los investigadores policiales.

El Heca había sido blanco de otro ataque armado en diciembre de 2023. Esa vez los disparos provinieron desde la esquina de Vera Mujica y Pellegrini, y los autores dejaron una nota amenazante contra el gobernador Maximiliano Pullaro, y una referencia al endurecimiento de las condiciones carcelarias de presos de alto perfil.