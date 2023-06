Autores desconocidos, por el momento, abrieron fuego este martes por la tarde contra una vivienda de Mitre y Cochabamba, en un atentado mafioso que los investigadores relacionan a priori con otro similar ocurrido este fin de semana contra la seccional San Lorenzo de la Uocra, el sindicato de la construcción.

Fueron 4 impactos de bala, un rato antes de las 7 de la tarde del martes, contra el inmueble de Mitre 1806. El morador, un hombre de 60 años, le dijo a la policía que solo escuchó los estruendos del ataque, y una nota amenazante cuyo contenido se mantiene en reserva.

Los agentes secuestraron vainas servidas, y tomaron la investigación sobre el dato de que anteriormente en esa propiedad funcionó una sede gremial de Uocra.

Por lo tanto, relacionaron este ataque con otro similar sucedido el domingo a la noche. Entonces el blanco fue la seccional San Lorenzo del gremio de la construcción. El hecho se registró alrededor de las 22 en el inmueble ubicado en Moreno al 750. Según las primeras informaciones, los agresores habrían sido dos hombres que pasaron en moto por el lugar. La policía constató cuatro impactos contra el frente de la sede gremial. No hubo heridos. La novedad fue notificada a la Fiscalía en turno y de también a la Agencia de Investigación Criminal. Carlos Vergara, referente de la Uocra, aseguró que el ataque podría tratarse de una represalia contra la obra social . "Intuyo que es por ahí el enojo, no hay otra hipótesis. Hace tiempo que las chicas tienen discusiones con los afiliados porque no llegamos a ciertas coberturas", deslizó.