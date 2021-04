Una vinoteca de bulevar Oroño al 1000 fue blanco de una balacera este lunes de madrugada, y el propietario afirmó que ignora el motivo y el autor de quien haya ejecutado ese ataque.

El comerciante, identificado como Darío, contó al móvil de Sí 98.9, que el servicio de la alarma en su negocio lo despertó hacia las dos y media de la madrugada con la noticia de que habían disparado balazos contra su comercio, La Vinoteca del Boulevard, en Oroño casi San Juan.

La policía contabilizó frente al local ocho impactos de bala, todos contra la fachada. "Hace siete años que estamos acá y nunca tuvimos problemas con nadie, tampoco le debemos a nadie. No me lo explico, me dicen que vino un auto rojo, un tipo tiró... pero no se quién ni porqué", dijo el comerciante.

Los peritos iban por las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar al autor o los autores del tiroteo. La cámara del local muestra a una persona encapuchada, con anteojos gruesos, barbijo y guantes que aparece por la vereda y dispara con una pistola.