El presidente de Newell's, Ignacio Astore, habló sobre el video en el que se lo ubica en el club en el mismo momento en el que retiran la bandera que Los Monos desplegaron en el partido de despedida de Maxi Rodríguez, considerado por los fiscales como un hecho de “intimidación pública". "Mi función no es controlar banderas, mi función es gestionar el club", dijo y atribuyó responsabilidades al fiscal Matías Edery.

“Yo no tengo por qué controlar una bandera ni lo que la bandera quiere expresar. No sé cómo entró, cómo se confeccionó, dónde y quién pagó. Uno de los fiscales que está llevando el caso -Edery- estaba en la tribuna que da al Palomar y vio cómo desplegaban la bandera y no hizo nada. Tiene la capacidad de incautarla en ese momento si considera que es un delito. ¿Por qué no lo hizo? Inculparme a mí es una falta de respeto”, sostuvo en diálogo con Cadena3.

Sobre su presencia en el momento de la salida de la bandera, explicó: “El campo de juego había quedado deplorable y quise ir a ver cómo estaba trabajando el canchero”.

“El sábado a la mañana todos los tirantes de la barra estaban colocados y había una tela blanca enrollada que cruzaba toda la tribuna superior. Yo no la vi entrar. Yo puedo tener cierta culpa, porque quién abrió la puerta del club? Pero tanto los fiscales como los políticos tienen que ponerse los pantalones largos y dejar de echarle la culpa a los demás”, agregó Astore.

“El domingo yo no sabía que había que incautar esa bandera. Mi función no es controlar banderas, mi función es gestionar el club”, cerró el presidente de Newell's.