Así acechó el drone policial antes de allanar un kiosco de drogas en Zona Cero

El Ministerio de Seguridad divulgó imágenes de una redada policial en torno a un departamento en el barrio Olímpico, vigilado como un punto de venta de estupefacientes. Y el video permite asomarse en parte a la cocina de una investigación realizada por la Policía de Investigaciones, a partir de la Ley de Microtráfico que habilita a la policía provincial a intervenir en causas de narcomenudeo.

El allanamiento estuvo precedido por la vigilancia de un drone sobre la cuadra del 3100 de la calle Floduardo Grandoli, de aquel barrio situado en el extremo norte de Rosario, lo que antes se conocía como Zona Cero. Las imágenes dan cuenta de personas que entran y salen de una estrecha puerta que conduce a un apartamento en planta alta.

Como desenlace de esa pesquisa, la PDI intervino este jueves y con orden de allanamiento librada por el fiscal David Carizza, de la Unidad de Microtráfico del MPA, irrumpieron en el inmueble y detuvieron a Carlos Fabián C., de 56 años, y a Mauro Ricardo A., de 44, involucrados en la venta de drogas.

Decomisaron 40 envoltorios de cocaína, 28 de marihuana, cuadernos con anotaciones sobre ese negocio ilícito, 92 mil pesos en efectivo y elementos conexos al narcomenudeo.