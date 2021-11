Un joven de unos 24 años murió baleado este miércoles a mediodía, cuando conducía su moto por Capitán Bermúdez. Vecinos que atestiguaron el crimen describieron la escena como el desenlace de un intento de robo en Cabildo y Martín Fierro.

Versiones no oficiales indicaron que el joven se había ido a hacer una compra en la panadería del barrio, y cuando volvía alguien le salió al cruce, le acertó un disparo en el pecho y junto a un cómplice lo persiguió. Es que el motociclista continuó su marcha a pesar de la herida infligida. Como pudo condujo hasta que cayó sobre una reja y en contramano. Los asaltantes también estaban con una moto. Al final, sin importarle el estado de su víctima, le robaron el vehículo y se marcharon.

El muchacho baleado, en tanto, agonizó en el lugar y murió en manos de los médicos del Sies que llegaron a socorrerlo. Hubo testigos que aseveraron que la ambulancia no contaba encima con el desfibrilador en condiciones, algo necesario para tareas de reanimación cardíaca.

El juez Juan Carlos Ledesma precisó a la prensa que el crimen ocurrió "este mediodía, el joven venía de hacer compras en la panadería y fue sorprendido por estas dos personas. Hay varios testigos desde distintos lugares por lo que estamos buscando constatar el reconocimiento de los agresores para dar con su identidad, y también para eso estamos haciendo un relevamiento de cámaras".

La vecina dueña de la vivienda donde el joven cayó, relató que lo vio desvanecerse contra las rejas, y no es el primer acto de delincuencia en su cuadra, de la zona de Cabildo y Martín Fierro.

Otra vecina que se encontraba en el lugar y asistió al joven indicó en diálogo con Canal 3 que “la medica del Sies bajó el desfibrilador y dijo que no tenía la batería cargada. El chico respiraba con dificultad, no soy médica pero no estaba muerto todavía”.