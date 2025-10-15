Un joven de 28 años fue asesinado a balazos este martes por la noche en Oroño al 2100, en la ciudad de San Lorenzo, tras una discusión por un celular con otro hombre. El presunto autor del crimen, identificado como Gabriel Alexis D., fue detenido unas horas después del hecho.

Según el parte oficial de la Unidad Regional XVII, la víctima, identificada como Gonzalo Daniel Díaz, de 28 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Granaderos a Caballo con una herida de arma de fuego en el pecho, donde falleció a las pocas horas.

Por el crimen fue detenido un sospechoso identificado como Gabriel Alexis D., señalado por testigos como el autor de los disparos. El motivo del crimen habría sido una pelea por el robo de un celular.

La investigación del caso quedó a cargo de los fiscales de la Unidad Fiscal San Lorenzo, Aquiles Balbis y Victoria Vigna, quienes ordenaron el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia y dispusieron la intervención del Gabinete Criminalístico para el relevamiento de la escena, la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona y la toma de testimonios a familiares y vecinos que puedan aportar información clave.