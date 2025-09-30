Un hombre de 36 años fue asesinado de un puntazo en el pecho, este lunes por la noche, en Matheu y Suárez, en Nuevo Alberdi.

Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación, este lunes a las 20:15 horas aproximadamente, varios llamados al 911 dieron aviso a la Policía por una persona herida de arma blanca, la cual habría sido agredida por personas no identificadas que lo interceptaron en via pública.

Al llegar al lugar, el personal del SIES constató el fallecimiento de la víctima en el lugar, a raíz de las heridas recibidas.

El fiscal Patricio Saldutti, del Equipo Fiscal Transitorio en Violencias Altamente Lesivas, dispuso en la escena del hecho que se comisione gabinete criminalístico para relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona del hecho, levantamiento de rastros, toma de testimonios a vecinos del lugar y personas que puedan aportar datos a la investigación.

La víctima, identificada como Fernando Nahuel Brule de 36 años, tenía antecedentes penales por robo calificado, lesiones y portación de armas.