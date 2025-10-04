Un hombre de 35 años fue asesinado a balazos este viernes por la noche en Pasco y Esmeralda, en el barrio República de la Sexta.

Según fuentes policiales, la víctima, identificada como Gastón Alberto Arquiel, murió en el Hospital Provincial cerca de las 3 de la mañana de este sábado, donde había ingresado con un disparo en el abdomen.

El ataque a balazos ocurrió minutos antes de las 23 horas de este viernes, en la intersección de las calles Esmeralda y Pasco. Tras la agresión, el hombre de 35 años fue trasladado al nosocomio por una vecina en un auto particular.

La víctima contaba con un pedido de captura vigente desde el 28 de enero de 2025 por el delito de robo, según consta en el Sistema Cóndor. Además, su historial delictivo incluye antecedentes por robo, hurto y amenazas calificadas.