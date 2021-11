La policía apresó este martes a un hombre como sospechoso de haber sido el pistolero que una semana atrás baleó la primera estación de servicios que inició una serie de ataques similares en otros cuatro establecimientos del rubro.

Fuentes policiales deslizaron, que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) allanó un departamento en Sánchez de Thompson al 100, en la zona sur, donde se encontraba la persona señalada, Nicolás M., con prontuario abierto y conocido en el ámbito delictivo de la ciudad. Lo llamaron por el presunto apodo, Cara de Burro, y al percatarse del asedio policial, rompió su teléfono móvil. Trascendió que este hombre tenía pedido de captura vigente por la investigación de tres homicidios.

La policía encontró allí medio centenar de envoltorios con cocaína, y otro teléfono oculto en el depósito del baño del departamento. Fue secuestrado y sometido a peritaje técnico.

El caso ocurrió el martes 9 a medianoche, en la estación de servicios Axion, de San Martín y Saavedra, propiedad de Daniel Giribone, titular de la cámara del ramo, CESGAR. Una imagen de video mostró el paso de una moto de baja cilindrada con una caja de delivery, y su conductor que sin detenerse esgrime un arma de puño y dispara. Ni en ese ni en los ataques que siguieron hubo heridos, pero sí un claro mensaje de provocación y amenaza al poder político.

A la noche siguiente, ocurrió una balacera similar contra un negocio del mismo rubro en Pueblo Nuevo, VGG. Y casi al mismo tiempo, otra más contra la estación de GNC de Mendoza y Circunvalación. La saga continuó el jueves con una balacera de once disparos, y el objetivo, muy sugerente: la YPF que está en Lagos al 5200, enfrente del ingreso principal de la jefatura de la Unidad Regional II de Policía.

Por ahora, la serie se detuvo este lunes a la noche, con otro balazo que rompió la vidriera en la GNC de Pellegrini y Gutenberg.

"Esta novedad de la detención no me pone contento ni mal. Lo que los investigadores están haciendo es trabajar como se tiene que hacer. No todo está podrido. Esperemos que esto se detenga aquí", dijo Giribone a Sí 98.9.