Iván De San Segundo murió apuñalado en el contexto de una pelea callejera. Esto pudo saberse sobre el mediodía en Fiscalía, adonde se presentó un muchacho, hasta ahora el único testigo clave que intentó hacerle reanimación cardio pulmonar y contó lo que pudo saber en ese momento dramático, el jueves a la noche, sobre Junín al 500, frente al shopping Alto Rosario.

Mientras tanto, la familia del chico asesinado ruega por la aparición del taxista que lo llevó hasta el hospital Centenario, u otro testigo que pueda echar luz sobre lo acontecido.

Hasta ahora se tiene que Iván conducía su moto con un amigo, y que venían acaso rivalizando con dos motos en las que montaban otros dos jóvenes cada una.

Lo que sigue es el relato de Juan S., el muchacho que salía de los cines del shopping y buscaba el regreso a su hogar, cuando enfrente se encontró el epílogo de una pelea entre jóvenes en moto.

"Primero pensé que (Iván) estaba alcoholizado por la forma en la que cayó de la moto. Cuando escuché a este pibe al que lo llevaba atrás, le dijo al que estaba adelante en la otra moto 'quiere vomitar'. Eso escuché y pensé que (Iván) estaba en pedo. Y cuando me acerqué y vi que el pibe salió corriendo buscando ayuda desesperado le pregunté "flaco, qué le pasó". Escuché que me dijo 'le dieron una patada'. Cuando lo di vuelta en el piso (a Iván) ya estaba con mucha sangre, ya estaba agonizando. Empecé maniobras de RCP (resucitación cardio pulmonar), y le preguntaba al otro "flaco ¿qué pasó?" y me dijo: "En la otra cuadra nos peleamos y le dieron una patada'. Eso es lo que escuché y recuerdo. No se si le quisieron robar, o fue una gresca entre chicos. Escuché eso y cuando vi la sangre y la remera cortada le dije que este pibe estaba lastimado, no era una patada", relató.

El testigo asumió su voluntad de declarar. "Yo no tengo drama en contar lo que vi. Había mucha gente, es una zona oscura por la sombra de los árboles. Quien más información tendrá es el taxista que lo llevó. Yo lo que menos hice fue intentar ver patentes (de las motos en fuga)".

Al mismo tiempo, Juli y su papá –hermana y padre del chico asesinado, respectivamente– enfrentaron cámaras y micrófonos de la prensa para rogar por la aparición del taxista que llevó a Iván hasta el hospital y luego se fue.

"Agradecemos tanto a Juan, esta persona que salía del cine y asistió a mi hermano. Vio una corrida de dos motos con dos personas cada una a mi hermano y un chico que iba atrás. El interpreta que gritaban "le dimos una patada", pero cuando Iván se desploma en la moto tenía la remera rota y un puntazo. Intentó reanimarlo con RCP, estaba bañado en sangre. Este chico que iba de acompañante fue el que paró un taxi y lo subió. No quiso esperar una ambulancia. Lo subieron y lo llevaron al Centenario. El chico que lo acompañó desapareció, y el taxista también. Entonces pedimos por favor que se presenten en Fiscalía", clamó Juli, hermana de Iván De San Segundo.

El padre del muchacho, también taxista de oficio, luchaba entre su indecible dolor y la bronca. "Me sacaron la vida", lloró, al tiempo que reprochaba a la Municipalidad porque la videocámara frente al hospital Centenario no funciona. Podría haber servido para identificar el taxi en el que su hijo arribó al hospital.