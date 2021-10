Aníbal Fernández: "Los gendarmes llegaron para quedarse, no se irán"

En la presentación de los refuerzos de Gendarmería para enfrentar la violencia urbana en Rosario, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó que los efectivos federales que arribaron esta semana (575 ahora, y serán hasta 1000 en marzo) "vinieron para quedarse, no para estar un tiempo y marcharse". En ese sentido, resumió el tenor de la preocupación del Gobierno nacional en este asunto: "Si no actuamos con decisión y eficacia, será permitir que la metástasis que generó el narcotráfico en actividades lícitas e ilícitas se traslade a otras provincias. El problema no es de los rosarinos, ni de los santafesinos, es un problema de los argentinos", afirmó el ministro.

Fernández arribó este mediodía a la explanada del Museo del Deporte, donde lo esperaban los vehículos, la caballería y los 575 hombres y mujeres de Gendarmería Nacional. Lo acompañaban el gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin y el director nacional de la fuerza, Andrés Severino.

"Decidimos no hablar antes porque ya se habló demasiado y no se consiguieron soluciones concretas e importantes. Por eso, primero pongámonos a trabajar y luego veamos", abundó en conferencia de prensa. Fernández reiteró una y otra vez que los refuerzos "vienen a trabajar sobre la base de la inteligencia criminal que ya hay elaborada y que es muy buena".

"No vienen y se van, vienen a quedarse, por eso es la creación de esta región (de Gendarmería), es más importante que un destacamento, para trabajar en serio y con los otros poderes del Estado", agregó.

El ministro de Seguridad dijo que la situación constante de violencia callejera derivada de economías delictivas en Rosario "no es problema de santafesinos, es problema de los argentinos. Si no actuamos, será permitir que esta metástasis de actividades lícitas e ilícitas se traslade a otras provincias, sin dudas. Por eso no debemos dejar que esto funcione mal y mirar para el costado como si no nos diéramos cuenta", se comprometió.

El ministro que reemplazó a Sabina Frederic tendió puente con Perotti, pero también con Javkin: "No somos del mismo partido político, pero pensamos más o menos lo mismo respecto del cuidado de la ciudad", dijo y se declaró como "el responsable político del esfuerzo nacional de policía. Esto no le compete solamente al gobernador y al intendente, es un problema de los argentinos", recalcó. Vamos a trabajar con todos, fiscales provinciales y federales.

Servicio Penitenciario... la última intervención de Gendarmería fueron allanamientos en Piñero y en Coronda. Hay otros lugares complejos, en CABA y AMBA empezamos mañana a intervenir con fuerzas federales.