En la madrugada de este jueves la familia de Nancy se despertó exaltada por un ruido en la puerta y el fuerte olor a kerosene en su vereda de Rueda al 1300, a dos cuadras el Centro de Justicia Penal. Alguien lanzó una bomba tipo molotov y causó un incendio en el ingreso. También dejó una carta en la que se lee claro la amenaza de dejar la vivienda o el hijo de Nancy sería agredido.

“Dejen la casa porque la próxima me meto y mato a tu hijo”, rezaba la esquela, y atemorizados, los convivientes dieron aviso con un llamado al 911. En lo que va del año ya eran varias las amenazas que recibieron, y todas fueron denunciadas, pero esta última fue grave en su método.

La madre de la familia, Nancy, precisó en Telefé Rosario: “Hice varias veces la denuncia, ya perdí la cuenta de la cantidad de denuncias, y aunque me amenacen nadie me va a sacar de acá porque no tengo donde ir”.

La Unidad de NN solicitó rondas de vigilancia al domicilio, realizaba entrevistas con los habitantes del hogar atacado, y realizaba el relevamiento de cámaras.