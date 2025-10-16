La huella de delitos varios que persigue al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque ahora va sobre una reconocida empresa constructora que había estado en el foco de una investigación del magistrado y luego dejó de estarlo.

A eso se debieron los allanamientos que la Justicia federal libró este jueves, ejecutados por Gendarmería Nacional en Rosario, sobre la constructora Edeca y domicilios relacionados con sus directivos.

La ofensiva fiscal contra Bailaque se dio esta semana luego de que el caso sumara otro arrepentido dispuesto a ventilar las andanzas de la asociación ilícita investigada: el empresario financiero Marcelo Whpei, que adoptó la misma posición de arrepentido que antes lo hiciera Carlos Damián Vaudagna, ex jefe regional de la ex Afip Rosario.

Del trabajo fiscal surgieron sospechas acerca de por qué Edeca dejó de ser investigada por Bailaque en una causa penal tributaria por presunta subfacturación para evadir presión impositiva.

La hipótesis fiscal es que habría de por medio un lote valuado en más de 150 mil dólares –en un barrio cerrado de Funes– que el directorio de Edeca le habría cedido al entonces juez, a cambio de cesar la ofensiva judicial. El terreno estaría a nombre de la esposa de Bailaque, y por mucho menos que el valor de mercado.

Edeca es una de las empresas que talla en el club de la obra pública, tanto a nivel provincial como municipal.

Bailaque sigue con prisión domiciliaria, a la espera de juicio, investigado además por una asociación ilícita con Vaudagna y Whpei para extorsionar a otros empresarios de la ciudad.