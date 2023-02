Acto por Bocacha Orellano en La Fluvial: "Todavía estamos aprendiendo a luchar"

Un acto azul y amarillo, una banda de amigos y amigas, la familia entera, un festival a la orilla del Paraná. De esa forma, celebrando la vida entre tanta injusticia, recordaron este viernes a Carlos Orellano, el joven que en febrero de 2020 salió a bailar a la Fluvial y apareció dos días después muerto, flotando en el río.

“Estamos aprendiendo a luchar. Después de tres años, parece que fue ayer. Todavía no caímos en el tiempo”, dijo Edgardo Orellano, el papá de Carlitos, a los medios de comunicación. La familia del joven asesinado convocó a un acto en la puerta de la Fluvial, el lugar donde él estuvo por última vez. Allí se vislumbra una placa que lo recuerda como “el ángel de la sonrisa”.

“Dentro de todo es un regocijo para el alma, ver que acá está la memoria de mi hijo, en este lugar, el último que pisó”, dijo Orellano, quien agradeció a las autoridades de la Estación Fluvial por habilitar el espacio. El hombre recordó que a su hijo como un pibe que “toda su vida se dedicó a estudiar a trabajar. Le gustaba la música y divertirse. Salió una noche y terminaron con su vida. Todavía tenemos que averiguar por qué lo mataron”.

Orellano destacó que pasaron tres años y “desgraciadamente sigue habiendo impunidad en la Justicia y la policía”. “Nosotros dijimos que empezábamos esta lucha para que no haya más chicos muertos y han matado a tantos después de Carlos. Y sigue pasando en todo el país, a la salida de los boliches patotean a los pibes, les pegan, los matan. Estamos viviendo en una selva y nadie toma cartas en el asunto, todo queda en la impunidad”, sostuvo.

Para el padre del joven desaparecido, es necesario que los ciudadanos salgan a la calle a reclamar “un poquito de paz”. “Merecemos vivir en paz, merecemos justicia y no tener que vivir encerrados en nuestras casas, presos del sistema y de todo lo que está pasando”, subrayó.

Del acto participaron distintos dirigentes políticos como las concejalas Silvana Teisa y Fernanda Gigliani, los concejales Juan Monteverde y Carlos Cardozo, los diputados provinciales Matilde Bruera y Cachi Martínez y el diputado nacional Eduardo Toniolli. También estuvieron presente organizaciones sociales y políticas.

La noche, en la mira

Edgardo Orellano remarcó la importancia de tener una noche segura en la ciudad e hizo hincapié en la situación en la que trabajan los patovicas de los boliches. “Mientras sigan estando en negro y cualquier persona sea seguridad privada, vamos a estar mal. La seguridad privada tiene que estar en blanco principalmente, porque cuando las cosas pasan no figuran en ningún lado, ni siquiera tienen certificados de conducta. No podemos poner a gente que nos cuide si no se saben cuidar ellos mismos. Hay que saber que si el pibe va al baile, va a volver. No que entra a un baile y no se sabe si sale vivo de ahí, si después de todo fue a divertirse”.

En ese sentido, Orellano destacó la presencia del diputado nacional Eduardo Toniolli, que en noviembre de 2022 presentó un proyecto para crear una Agencia Nacional de Nocturnidad, que busca que la noche sea un ámbito seguro, libre de violencias.