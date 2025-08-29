Un joven de 26 años fue acribillado a balazos, este jueves por la noche, en Presidente Quintana y Crespo, en la zona sudoeste de la ciudad.

Según fuentes policiales, tras el ataque a balazos, la víctima fue trasladada de urgencia por su cuñado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde llegó sin vida.

El médico de guardia constató que presentaba seis heridas de arma de fuego en el pecho y la espalda.

Intervino en el caso personal de la comisaría 21ª por cuestiones de jurisdicción.