Este jueves se conoció que las autoridades de Newell's serán querellantes en la causa por el ataque a tiros al comercio de un ex dirigente de la institución del Parque, Juan José Concina. El hombre imputado por este caso es el abogado Néstor Antenucci, quien actualmente ejerce la defensa del presunto sicario y brazo armado del Ariel “Viejo” Cantero, precursor de la banda de Los Monos. El juez penal Rodolfo Zavala fue quien aceptó el pedido del club rojinegro que tuvo su lugar en la audiencia preliminar desarrollada en el Centro de Justicia Penal.

La ráfaga de tiros (once disparos) fue el 4 de septiembre de 2018 en calle Mitre al 2300, donde el ex dirigente de NOB, por entonces con funciones como secretario del club, tenía su comercio. Por las pruebas del hecho se llegó a Antenucci que fue allanado en Mitre al 1700, donde el abogado tiene su domicilio particular. Tras esa requisa fue imputado por el fiscal Matías Edery bajo el calificativo de amenazas doblemente calificadas y portación ilegal de arma de fuego.

En la propiedad del letrado se incautaron vainas de calibre 9 milímetros, además se hallaron más casquillos en su auto particular donde también había parte del papel que utilizó para rubricar la amenaza que le dejó a Concina.

Antenucci estuvo con prisión preventiva efectiva durante un mes y luego una semana bajo arresto domiciliario. Después de eso, fue visto en el Coloso del Parque y fue incluido en el programa Tribuna Segura. No pudo volver a ingresar al estadio del Parque Independencia.