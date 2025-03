El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia abrió la inscripción para el ingreso de 800 agentes penitenciarios a las cárceles provinciales. La inscripción comenzó este lunes y se extiende hasta el 14 de abril inclusive, y puede realizarse online.

Al respecto, la secretaria del Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que “esta convocatoria será la primera de cuatro promociones de 800 agentes penitenciarios que van a ingresar, en un número absolutamente histórico igual que las obras: las 6.500 plazas penitenciarias que estamos construyendo, de las cuales ya están en marcha aproximadamente 2.500. Por eso necesitamos hacer una proyección para formar a la cantidad de agentes que necesitamos, contemplando, por supuesto, las instancias de jubilaciones y de bajas que naturalmente ocurren”.

Necesidades

Asimismo, la funcionaria detalló el cupo de género requerido: “En esta instancia, y considerando que aproximadamente el 98 % de las plazas que se generan en las unidades penitenciarias son para hombres, se requiere un 75 % de hombres y un 25 % de mujeres. Lo que se contempla es el 50 % de los lugares que pueden ocupar las mujeres, es decir, en tareas en las que no tiene contacto directo con hombres en los penales”.

Respecto a la fecha de ingreso del personal requerido, Lucía Masneri marcó que “luego de toda la etapa de análisis de los aspirantes, la intención es que ingresen a la Escuela Penitenciaria el 1 de julio”.

Condiciones de ingreso

* Ser argentino, nativo o por opción

* Tener domicilio en la provincia de Santa Fe

* Ser mayor de 18 años y no superar los 28 al momento de la inscripción

* No tener actuación contraria a los principios de libertad y democracia de acuerdo con el régimen establecido por la Constitución Nacional

* Acreditar antecedentes honorables y de buena conducta

* No haber sido separado de la administración pública por exoneración

* Haber aprobado el ciclo de estudios secundarios

* Poseer las aptitudes físicas y psíquicas que establece la reglamentación.

Una vez realizada la inscripción online, los interesados deberán presentar la documentación requerida entre el 1 de abril y el 5 de mayo en días hábiles, de 8 a 13, en los siguientes lugares: Unidad 1 de Coronda; Unidad 2 de Las Flores-Santa Fe; Unidad 3 de Rosario; Unidad 4 de Santa Fe; Unidad 5 Complejo Penitenciario Rosario; Unidad 6 de Rosario; Unidad 7 Escuela Penitenciaria de Santa Fe; Unidad 11 de Piñero; o Unidad 12 de Rosario.