El empresario Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma, fue procesado por contrabando agravado en una causa que lleva adelante el Juzgado en lo Penal Económico N.° 2, a cargo de Pablo Yadarola. Se trata del mismo laboratorio que está bajo investigación por las muertes vinculadas al lote de fentanilo contaminado.

De acuerdo con la acusación, la maniobra consistió en declarar ante la Aduana argentina, en 2022, una compra de maquinaria en China por 5 millones de dólares, cuando en realidad la operación había sido por 500 mil. La sobrefacturación del 1.000% le habría permitido acceder a dólares a precio oficial en un contexto de fuertes restricciones cambiarias, con una brecha significativa frente al mercado informal.

La importación se realizó a través de la firma ALFARMA S.R.L., con documentación falsa presentada al servicio aduanero. En total, se habrían concretado cinco operaciones de comercio exterior entre marzo y agosto de 2022. Mientras en Argentina se declararon 5.040.000 dólares, en la Aduana china la factura real ascendía a 558.000.

La mercadería ingresada al país correspondía a maquinaria para el llenado y cerramiento de envases, incluyendo aparatos destinados a botellas, cajas y otros recipientes.

La causa también involucra a la madre de Furfaro, Nilda, y a su abuela, Olga Luisa Arena, de 90 años. Ambas figuran en el expediente porque el empresario las registró en distintos momentos como presidentas de la sociedad.

La denuncia original fue realizada por la Aduana, que en ese entonces estaba bajo la dirección de Guillermo Michel. Ahora, el expediente avanza sobre las aparentes maniobras de sobrefacturación a través de varias empresas vinculadas al grupo HLB Pharma.