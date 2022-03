"Esperemos que no salte más nada porque estamos hasta la pija". Ese sincericidio se desprendió del cruce de teléfonos de la banda de Esteban Lindor Alvarado. Los fiscales a cargo de la acusación ventilaron algunos audios que sirven de evidencia para esclarecer el crimen del prestamista Lucio Maldonado, homicidio que fue la punta de la investigación.

Esta semana fueron a las audiencias los ingenieros que desbloquearon el iPhone de Alvarado que había sido recuperado de un lago en Córdoba al que arrojó cuando estaba por ser detenido. La presencia de los técnicos informáticos evidenciaron los mensajes que comprometen a los imputados, sobre todo a Mauricio Laferrara y al propio Alvarado. "Fue importante porque en gran parte la evidencia que los condena surge de esos mensajes", explica el fiscal Matías Edery.

Hay un cruce de audios de WhastApp entre Alvarado y Laferrara entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. "A mí no se me escapó nada, se les escapó a estos boludos. A mí no se me escapa nada, sabes como soy yo". "Nos han sacado los papeles de las facturas, nos mandó al bombo en el allanamiento la mina".

Por último se escucha un audio que deja al descubierto la incriminación sobre el crimen del prestamista que fue secuestrado, llevado a una quinta de Alvarado, asesinado, y arrojado en la zona de Circunvalación y Oroño. "Ojalá que quede así como están las cosas nomás; que no salte más nada porque si saltan más cosas, estamos hasta la pija".

"Lo que se puede ver es cómo se van preocupando ha medida que íbamos avanzando la investigación y descubriendo cosas se iban preocupando. Son muy gráficos los audios porque complementan otro de Alvarado donde hacen un resumen de lo que le secuestraron y dice 'ojalá no crucen los teléfonos porque vamos a tener más problemas'", explicó Edery.