Cintia, la esposa de Germán Díaz, hombre asesinado en zona sur cuando se dirigía a sacar su camioneta de un garage, contó cómo fue el episodio y criticó la falta de patrullaje. "Lo operaron hace un año de un tumor. No me lo llevó el cáncer y me lo llevó una bala", se lamentó ante la prensa.

“Como todas las mañanas salió a buscar la camioneta del garage de la vuelta de casa. Se sintieron cinco disparos y un vecino tocó timbre y nos gritó. Salimos así como estábamos con mis hijos y lo encontramos tirado en el piso con un disparo en el cuello. Los otros (disparos) no los veíamos. Creo que le llevaron el celular y la billetera”.

“Lo mataron por nada y nos arruinaron la vida. Tengo tres hijos y vivimos trabajando. Todos los vecinos nos conocen. Tengo una verdulería con mi hermana y el sábado nos robaron, me encañonaron con un revolver en la panza. Nos robaron todo. Y el día anterior a un señor mayor que también guardaba en le garage le robaron con armas y todo. También robaron hace quince días la camioneta de la gente que nos alquila a nosotros".

En un claro momento de congoja y bronca, la esposa criticó: “No hay un patrullero en este barrio, no viene nadie. Siempre veía esto en la tele pero nunca creí que me iba a pasar”.

Según sostiene se trató de un robo con armas, pero no de la camioneta porque no alcanzó a sacarla del garage. “La saqué yo a la camioneta cuando lo vi en el piso y no venía la policía. Nunca llega la policía. Yo lo trasladé al Roque Sáenz Peña”, sostuvo. El acompañante de su marido comentó que una moto con dos personas pasó de largo y pegó la vuelta.