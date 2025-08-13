“Hace 20 meses esta ciudad estaba sitiada por los delincuentes, l gente creía que Rosario no iba a ser lo que es hoy, que está renaciendo y pacificando”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro en el Monumento a la Bandera, durante el acto por el 171º aniversario de la Policía en la ciudad.

El mandatario consideró así que su política de seguridad pública le ganó la pulseada al crimen organizado, a pesar de que las balaceras y los homicidios no cesaron. Lo atribuyó a “un cambio en el compromiso de los hombres y las mujeres de la Policía” y al método de gestión constante: planificación y control operativo, ponderó.

Hizo hincapié en el dispositivo de 98 cuadrantes cubiertos las 24 horas, y los 300 patrulleros disponibles en horarios pico para el 911.

En julio -indicó Pullaro- la Policía identificó a 190.000 personas y 99.000 vehículos, y trasladó a casi 3.000 personas por el artículo 10 Bis. Recordó que al inicio de su gestión se registraban hasta 8.000 delitos mensuales, mientras que en los dos últimos meses las cifras rondaron los 1.900, “parámetros únicos en el siglo”.

“La violencia, que nos distinguía de manera negativa en el país, cayó de manera significativa y contundente, aunque lo pagamos con dolor, porque las organizaciones criminales durante años se creyeron dueñas de la vida y la muerte”, sostuvo.

“A esos que tienen una ideología que no cree en el orden, les aseguro que los tiempos de la Rosario violenta se terminaron. Esta ciudad nunca más vuelve a ser lo que fue”, recalcó frente a la tropa policial.

Su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni indicó que hay 1.774 personas detenidas más que hace 20 meses y que se redujo la población en comisarías del departamento Rosario a 94 plazas ocupadas sobre 144 disponibles. La tasa de homicidios en la provincia bajó de 11,01 a 4,83 cada 100.000 habitantes; en Rosario, de 19,92 a 6,84. El tiempo de respuesta del 911 es de 6’30’’ en promedio y de 5’16’’ en prioridad alta.