El novio de Zoe Romero, la chica de 15 años que fue asesinada este miércoles por la noche en la puerta de su casa, donde también funcionaba un maxi kiosco, le dedicó una emotiva despedida por las redes sociales.

"Por qué mi amor, por qué a vos, si no molestabas a nadie. Te pido perdón por no poder protegerte, porque me dejaste solo justo hoy, que fue mi primer día de trabajo y cuando volví me abriste la puertas con esa sonrisa tan hermosa que tenés. Mi amor, preciosa, me diste un abraso y un beso, estabas contenta por mi primer día de trabajo. Se venían las buenas, íbamos a salir a adelante, a comprar nuestra casita. Íbamos a formar nuestra familia, soñamos tanto con un bebé pero no pudimos tenerlo", escribió a la 1 de la madrugada.

A esa hora, Zoe ya había fallecido. Pasadas las nueve de la noche, habían tocado el timbre de su casa y cuando salió a abrir fue sorprendida por una ráfaga de tiros. Su vecina la llevó hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde murió inmediatamente.

"Llevo tu nombre tatuado en mi piel y vos el mío. Te juro que vamos a estar juntos pronto, sólo esperame por favor. Sos y siempre vas hacer el amor de mi vida, te amo como jamas lo hice. Gracias a vos pude tener todo lo que tengo hoy en día, pero lo daría todo solo por estar con vos. No puedo más, desde que llegaste fue lo mas feliz de mi vida, ya teniamos 2 años y 3 días de novios, mi amor ayudame con todo esto te lo pido por favor", terminó el mensaje su novio.