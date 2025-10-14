Un agente de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe empleó una pistola Taser para intervenir en un episodio ocurrido en Rosario, en el que un hombre se encontraba en estado de alteración y se provocaba lesiones con un arma blanca. El hecho tuvo lugar el domingo por la mañana, hace dos semanas, en el garaje de un edificio ubicado en calle Necochea al 1600.

El suboficial Marcelo Gorosito, quien estuvo a cargo de la intervención, relató que la persona representaba un riesgo tanto para sí mismo como para terceros, y que, ante la imposibilidad de contenerlo mediante otras estrategias, se procedió al uso de la pistola Taser. El hombre fue rápidamente asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital de Emergencias “Clemente Álvarez” (Heca), donde recibió atención médica.

“Fue una situación muy compleja y con alto riesgo. Considero que el uso de la herramienta permitió resolverla con mayor rapidez y evitar consecuencias más graves”, sostuvo Gorosito. Asimismo, el efectivo expresó que este tipo de dispositivos representa una alternativa ante casos en los que otras formas de intervención pueden no resultar efectivas.

Este episodio representa el segundo uso registrado de una pistola Taser desde que fueron entregadas a la fuerza. El primero ocurrió a fines de septiembre, también en Rosario, durante una intervención policial en un caso de violencia de género. En esa oportunidad, una mujer que llegó al lugar comenzó a agredir a los uniformados y, tras múltiples advertencias, fue reducida mediante el uso del dispositivo.

Cabe recordar que el gobierno provincial adquirió 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna como parte de una estrategia para dotar a la Policía de herramientas intermedias entre las armas de fuego y los métodos de contención física. Las pistolas Taser actúan mediante una descarga eléctrica destinada a inmovilizar temporalmente, mientras que las Byrna disparan proyectiles de polímero que pueden incluir sustancias irritantes.

La implementación de estos dispositivos fue acompañada por capacitaciones específicas, impartidas por instructores especializados, con el objetivo de que su uso se ajuste a los protocolos y criterios establecidos. Además, la licitación incluyó la compra de 200 cámaras corporales (bodycams) y 600 cartuchos adicionales.

Desde el Ministerio de Seguridad se remarcó que este tipo de equipamiento busca ampliar el abanico de herramientas disponibles para las fuerzas de seguridad, particularmente en situaciones que requieren una respuesta rápida y proporcional al nivel de amenaza, sin recurrir al uso de armas letales.