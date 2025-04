Votó poco más de la mitad: resultados finales de la elección

El año electoral abrió en Santa Fe con una apatía ciudadana que se preveía en las encuestas previas. Aunque no tanto quizás: ya sobre el escrutinio del 99% de las 8.392 mesas de toda la provincia, votó el 55,61% de las 2.835.704 personas habilitadas para votar.

Un nivel tan bajo de deserción electoral que resultó infrecuente.

En cuanto a resultados, el principal ganador ha sido el gobernador Maximiliano Pullaro, quien impulsó la ley de reforma constitucional, y al convocar la elección de los convencionales que le darán forma, encabezó e impuso al frente Unidos como fuerza mayoritaria en la asamblea que se realizará este año, o hasta febrero próximo a más tardar.

El jefe de la Casa Gris ganó como candidato a convencional por distrito único en toda la provincia. Y sus candidatos departamentales ganaron en 12 de los 19 departamentos. El frente Más para Santa Fe (parte del PJ + Ciudad Futura) se impuso en 4 departamentos; y La Libertad Avanza en 2, uno de estos es Rosario, donde Juan Pedro Aleart venció a Ciro Seisas.

Votaron 1.470.470 electores; 70.312 en blanco (4,78%), y 73.000 entre anulados, impugnados y recurridos.

La grilla final de la elección por distrito único a convencional fue así:

Convencional por Rosario: Aleart

La puja por ser convencional constituyente por el departamento Rosario la ganó el ex periodista Juan Pedro Aleart, con algo más de 158.000 votos (31,33%). Y se impuso así en la pulseada contra su ex colega de Canal 3, Ciro Seisas, el senador y delfín del intendente Pablo Javkin. Este sacó 135.568 votos (26,83%).

Las otras opciones quedaron así:

Concejo: los que clasificaron a la final

En la carrera por renovar las 13 bancas del Concejo municipal, son 5 fuerzas las que superaron el piso y estarán en el comicio general.

Por un lado, el oficialismo del frente Unidos sumó fuerzas entre 10 listas, y la secretaria de Cercanía, Carolina Labayrú, se impuso como la más votada. Fue la carta del intendente Javkin y ganó. Sacó 37.237 votos (45%).

La fuerza más votada fue Más para Santa Fe, entre 8 listas que compitieron entre sí. Allí se impuso el concejal Juan Monteverde, 81.563 sufragios (75.06%).

El ex periodista y candidato libertario Juan Pedro Aleart, que fue lista única en la jugada rosarina de La Libertad Avanza y superó los 84.000 votos.

También superó el piso de 12 mil votos estimados, el ex concejal y ex ministro de Trabajo Roberto Sukerman, que sumó 18.529 votos. No disputó interna porque fue por fuera del peronismo.

También superaron el umbral y calificaron para la elección general el actual concejal Lisandro Cavatorta (14.794 votos) por el partido ERRE, que también fue por fuera del PJ, y la candidata del Frente de Izquierda, Carla Deiana, con 14.832 votos.