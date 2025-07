Tras la reanudación de la paritaria docente, no hubo acuerdo encaminado entre Gobierno y los sindicatos. “No hay voluntad para discutir salario, condiciones de trabajo, situación previsional ni cuestiones pedagógicas. Nos vamos muy preocupados”, dijo el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, al término del encuentro.

"Es muy difícil empezar una discusión cuando la patronal insiste en que el salario le ganó a la inflación. Nosotros no sabemos a qué supermercado van los que hacen los números del INDEC. Los trabajadores vemos que hay inflación y que la plata no alcanza. Y perdimos. Está claro que perdimos", planteó.

La negociación viene de un incremento salarial acumulado de 13% en el semestre, pero frente a una inflación que acusó 16% según la marca oficial. Peor la condición de los jubilados docentes, que experimentaron 8% de mejora de haberes. “Hay una pérdida del poder adquisitivo del salario. Y hay que ganarle a la inflación para empezar a recuperar lo perdido. No entendemos por qué el gobierno no cumple con el acta paritaria firmada. No hay concursos de titularización ni traslados en nivel inicial, primario y modalidad especial. Estamos sumamente preocupados por eso”, dijo Alonso.

“El presentismo es gravísimo. Se pone como palabra clave el ‘esfuerzo’, pero ¿qué sería el esfuerzo? ¿Ir a la escuela enfermo? ¿No faltar si se muere un familiar? Esto daña la salud de los trabajadores y también el proceso de enseñanza-aprendizaje”, abundó el gremialista.

"Tampoco se paga la movilidad rural, ni se habilita un ámbito de discusión pedagógica, ni se resuelve la situación previsional. Es vergonzoso que los jubilados cobren los aumentos 60 días después".

La reunión quedó en cuarto intermedio, y continuará el martes próximo.