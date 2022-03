La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, cuestionó a la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien el miércoles pidió su renuncia, y afirmó que "está en campaña y tuitea mientras desde el Gobierno" se trabaja.

"Patricia Bullrich está en campaña, ella tuitea mientras nosotros trabajamos", respondió hoy la funcionaria en declaraciones a AM 990 luego de que la exministra de Seguridad pidiera ayer la renuncia de Gómez Alcorta en las redes, por declaraciones sobre el caso de la violación grupal a una joven en el barrio de Palermo.

Gómez Alcorta coincidió con las declaraciones que hizo esta mañana la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien consideró que las críticas de Bullrich "son palabras que están a la altura de su habitual bajeza".

"Lamento realmente que la presidenta del partido de la oposición especule políticamente con el dolor" cuando "tendría que llamarla un poco a la vergüenza" tener esta actitud, dijo hoy Gómez Alcorta.

Asimismo convocó a "quiénes tengan responsabilidades políticas que tengan un poco de decoro porque hacen daño. No a mí, a mí que Patricia Bullrich me pida la renuncia habla bien de mí, me puedo quedar muy tranquila porque estoy en las antípodas ideológicas y políticas y de responsabilidades que tiene ella".





"Eso es un tema secundario, yo creo que hay que pensar en el daño que se hace cuando se trata de decir que los que cometieron esos hechos son animales o están enfermos ya que no son animales y son personas que no están enfermos y tienen responsabilidades penales", interpeló.



Del mismo modo, pidió por una "justicia que repare" y que "no vuelva a victimizar a la víctima".



"El poder judicial tiene que actuar y estar a la altura de las circunstancias", concluyó.