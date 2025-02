La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se diferenció del resto del Gabinete Nacional e hizo pública su preocupación por la salud del Papa Francisco.

En sus redes sociales personales, compartió una publicación de una cuenta manejada por sus seguidores, donde muestran imágenes de su última visita al Vaticano y el encuentro que tuvo con Jorge Bergoglio, en octubre del año pasado.

“En estos momentos difíciles para el Papa Francisco, nuestro pensamiento y oraciones están con él, deseándole una pronta recuperación. Recordamos su cálido encuentro con la vicepresidente”, expresa la publicación.

Si bien, desde el año pasado, el vínculo entre el presidente Javier Milei y Villarruel permanece en estado de tensión, desde el ‘criptogate’ nunca más se conoció una expresión por parte de la vicepresidenta, sólo se la ve ocupada en llevar adelante sus tareas como titular del Senado de la Nación.

La última vez que Villarruel se alineó a las decisiones impartidas por Milei fue en el momento en que comunicaron la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La OMS y el gobierno de Alberto Fernández fueron responsables de las medidas violatorias de los DDHH que padecimos en Argentina y el resto del mundo", publicó Villarruel en su cuenta de X, en un guiño a la decisión motorizada presidente Javier Milei con quien mantiene una tensa relación” consideró.

Por el momento, la vicepresidenta no volvió a hablar, incluso, cuando se lo consultó al vocero presidencial, Manuel Adorni, acerca de cuál era la opinión de Villarruel respecto a la estafa de la criptomoneda $LIBRA, manifestó que “la vicepresidenta no habrá hablado porque no tendrá nada para decir”.