La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo provincial solicite información detallada sobre la situación laboral, económica y financiera de Algodonera Avellaneda, firma textil del norte santafesino perteneciente al complejo Vicentín y que atraviesa una crisis profunda con sus actividades completamente paralizadas desde hace más de 45 días.

La iniciativa surgió luego de la reunión que trabajadores de la empresa mantuvieron esta semana con la Comisión de Asuntos Laborales, donde expusieron su delicado panorama y pidieron el acompañamiento del Estado para evitar el cierre definitivo.

Durante el debate, el diputado Joaquín Blanco (PS, Unidos) explicó que los trabajadores “no cobran hace más de un mes” y describió el conflicto como parte de una crisis estructural del sector textil, “uno de los más golpeados por la apertura de importaciones”, con más de 300 empresas cerradas entre 2023 y 2025 en todo el país.

Blanco remarcó que se trata de un sector “de mano de obra intensiva, altamente precarizado y con fuerte participación femenina”, y advirtió que la caída de la demanda “hace inviable la continuidad sin una intervención estatal decidida”.

El legislador señaló que la provincia actúa como acreedora de Vicentín —a través de la EPE, la API y ASSA— y postuló que las dos propuestas de salvataje que hoy se analizan en el concurso de acreedores deben incluir a Algodonera Avellaneda, que fue utilizada como garantía de los préstamos tomados por el holding con el Banco Nación.

“Los intereses de la provincia deben estar puestos en todo el complejo Vicentín, incluida Algodonera Avellaneda”, sostuvo Blanco, y agregó: “No podemos aceptar que las soluciones solo contemplen el complejo aceitero y dejen afuera a los trabajadores textiles de Reconquista".

Por su parte, el diputado Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) recordó que “en 2020, en plena pandemia, los trabajadores acamparon en la puerta de la planta mientras los directivos se fugaban con el dinero”.

El legislador vinculó directamente a la firma con las maniobras financieras investigadas en la causa Vicentín, señalando que “la empresa fue parte de la fuga de 788 millones de dólares a través del Banco Nación de Reconquista y de más de 1.400 transferencias hacia paraísos fiscales”.

“El drama de las 250 familias que dependen de la algodonera es proporcional a la impunidad de los delincuentes de guante blanco que vaciaron Vicentín”, enfatizó del Frade.

Prórroga legal para Naranpol

En la misma sesión, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la prórroga por dos años de la ley 13.317 y sus modificatorias, que otorgan un marco legal a la cooperativa de trabajo Naranpol, surgida tras la quiebra de la empresa en 2010.

Los legisladores destacaron que los trabajadores “estuvieron 18 meses sin cobrar y lograron sostener la producción como cooperativa”, integrando actualmente a unas 20 familias.

La prórroga fue propuesta por la diputada Verónica Baro Graf y les permitirá continuar operando hasta 2027 bajo amparo legal, garantizando la estabilidad de sus fuentes laborales.