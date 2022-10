Así como cualquier argentino o argentina opina sobre la Selección nacional, el clima o la calidad de algún producto o servicio, la senadora nacional de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, afirmó que en una esquina de Rosario "se venden bebés $60.000". La liviandad con que la legisladora por Santa Fe habló del tema generó el repudio de varios sectores de la sociedad y el oficialismo.

"Es un tema muy sensible para nosotros", indicó la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Celia Arena, y recordó la lucha y el camino que el país transitó en las útlimas decadas en materia de identidad y Derechos Humanos. "No refleja la realidad, se está diciendo algo que no es cierto, y eso es grave", apuntó la funcionaria, en relación a las palabras de la ex conductora de TV, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.

"Ella habló de ventas en una esquina, le pedimos que si tiene información, su responsabilidad no solo como legisladora sino como ciudadana, es hacer la denuncia correspondiente", expresó la ministra.

Respecto al caso que mencionó Losada en sus redes sociales, luego de recibir críticas por la falta de información en su acusación mediática, Arena recordó: "La mención que se hace es un intento de estafa del progenitor de una beba, que ni siquiera estaba con ella". "Los mecanismos institucionales funcionaron articulada y rápidamente para dar respuesta a ese hecho", remarcó la ministra.

El delito que la senadora nacional compartió en sus redes, que no se vincula con la afirmación que realizó el sábado por la noche en la mesa de Mirtha Legrand, tuvo lugar en mayo pasado, cuando un hombre de 28 años fue detenido por la Policía Federal de Rosario tras detectar que intentó vender a su hija de dos meses a través de Facebook. El supuesto vendedor de la menor, que se hacía llamar "El Brujo", no tenía contacto con la beba y contaba con antecedentes penales por intentos de fraude.

"Fue una respuesta muy rápida de la sociedad y de las instituciones de la Provincia de Santa Fe", volvió a insisitir Arena.

Por último, la ministra hizo mención al proyecto de Losada sobre la tipificación de la venta de niños. "Que no esté tificado en el Código Penal no quiere decir que esos delitos queden impunes, sino que se aplican otras figuras", manifestó Arena y recordó que ya han ingresado en el Congreso iniciativas similares.

"Este es un tema de debate muy serio, esa seriedad no se corresponde con esa afirmación muy temeraria", concluyó la funcionaria.

De los medios a la Justicia

Por su parte, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, Patricia Chialvo, solicitó "que la legisladora se presente ante la fiscalía correspondiente con las debidas pruebas del caso".

"La Ley Prov. 12.967 de Protec. Integ. de N, N y A establece la responsabilidad de los diferentes actores del Estado ante la vulneración de sus derechos. Está obligada a realizar la denuncia correspondiente si se anotició de un ilícito contra un niño o niña", indicó la funcionaria, a través de las redes sociales. "La Sec de Der Humanos como organismo de protección y promoción de los DD.HH vela por el cumplimiento de los Tratados Internac de DD HH en todo el territorio provincial", agregó.

En cuanto a las iniciativas en el Congreso sobre la tipificación de la venta de niños, Chialvo recordó: El actual Gobierno Nacional envío al Congreso un proyecto de ley (elaborado junto a Abuelas de Plaza de Mayo) y establece tres tipos de delitos sobre venta de niños y niñas. Debate que no ha prosperado porque los representantes del Juntos por el Cambio proponen otros proyectos que contemplan las recomendaciones de los organismos internacionales".

"Es inaceptable que una temática tan delicada,tan cara a los sentimientos de la sociedad y que afecta tanto a las personas en situación de vulnerabilidad cómo es la apropiación de niños y niñas, sea abordado de forma tan irresponsable", concluyó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe.