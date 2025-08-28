La Caja de Jubilaciones provincial queda declarada como “intransferible”, y no “indelegable” como había querido imponer el oficialismo y dejaba abierta la posibilidad de un futuro incierto, según la lectura entrelíneas de los gremios de trabajadores públicos y de los diferentes convencionales de la oposición.

La primera versión que se confirmó desde el debate de la Comisión Redactora este jueves partió desde el sindicato UPCN, de trabajadores de la administración central.

“La Unión del Personal Civil de la Nación, Seccional Santa Fe, celebra un logro histórico en defensa de los trabajadores y jubilados provinciales: la nueva Constitución incorpora la cláusula que garantiza que la Caja de Jubilaciones permanecerá en la órbita de la Provincia, intransferible a la Nación y con plena autonomía administrativa”, anunció ese gremio en un comunicado.

“Nuestra entidad gremial fue clara y sostuvo desde un principio su posición: la reforma de la Carta Magna debía incorporar explícitamente el carácter INTRASNFERIBLE de la Caja de Jubilaciones, ya que esto da estabilidad, transparencia y asegura que los aportes de los trabajadores santafesinos se queden en Santa Fe”, agregaron.

“El carácter INTRANSFERIBLE de nuestra Caja de Jubilaciones, asegura previsibilidad, defensa del sistema solidario y compromiso con las futuras generaciones”.

“Este logro que es gremial, es también un triunfo de todos los santafesinos. UPCN reafirma su compromiso de velar por los derechos previsionales y por la autonomía de la provincia”, concluyó el anuncio.