La Revolución Liberal que guía el machucado profeta Javier Milei, anti casta posta posta joya nunca taxi, enhebró la semana pasada el enésimo escandalete de corrupción en menos de dos años, si bien en este caso la dimensión es inédita por el contenido y las formas del episodio. Es que, en medio de un ajuste sanguinario porque “no hay plata”, la revelación explícita del cobro de gruesas cometas en la Agencia Nacional de Discapacidad adquiere contornos explosivos.

Quienes siguen a diario los asuntos de la política y optan por no fingir demencia, que no son tantos, no pueden sentirse sorprendidos por los mecanismos de recaudación ilegal expuestos a cielo abierto en estos días, ya sea para financiar campañas electorales y actividades partidarias o por choreo pedestre nomás. Y ese esquema no excluye al mileísmo, como se pretende graciosamente, sino más bien lo contrario.

En favor de los Hermanos Fantásticos, debe decirse que la corrupción es estructural. Sea quien sea el o la que gobierne, con mayor o menos densidad, el fenómeno está ahí. El chiste es que los figurones de la tele chamuyaban a coro que en esta ocasión sería distinto, como si nadie estuviera enterado en el mundillo sobre los talentos de la secretaria general de la presidencia.

Esos mismos jetones del primetime, que afortunadamente ya ni siquiera banderean independencia, son los que vienen desde hace añares instalando la muy peregrina idea de que el afano en el gobierno es patrimonio exclusivo del kirchnerismo, en particular, y del peronismo, en general. Premeditadamente, desde ya.

Ahora bien, existe un segmento considerable de la sociedad que elige creer semejante bolazo con una voluntad de hierro. Hay que ponerle empeño, tesón y conducta en magnitudes descomunales para ungir como abanderado de la lucha anticorrupción a un ciudadano de apellido Macri. Ni que hablar si el portador de ese estandarte es el mismísimo Mauricio, quien no tiene precisamente a la transparencia entre sus máximas virtudes.

En consecuencia, se reiterará aquí lo dicho en incontables oportunidades: la presunta indignación por la pulsión predatoria de “los políticos” es maquillaje y disfraz de un sentimiento visceral que sigue tan vivito y coleando en Argentina como desde su nacimiento hace 80 años. En síntesis: no molesta la corrupción, molesta el peronismo.

El gobernador Maximiliano Pullaro es alguien que tiene muy en claro lo antedicho. En sus

alocuciones, agita por igual el fantasma del populismo como la autopercibida superiordad moral sobre los sucios kukas, ni hablar si son sindicalistas. Curiosamente, esa retórica antiperonista, que supone una pelea con La Libertad Avanza por el mismo electorado, le abre una puerta inesperada a una victoria de Fuerza Patria en Santa Fe, que hasta no hace tanto asomaba a todas luces imposible.

La humorística creencia de que el viejo movimiento nacional es dueño único de los robos y hurtos en Argentina esconde otro aspecto que excede largamente a la disputa política: la corrupción es inherente al poder. Y ese concepto involucra no sólo a los dirigentes que se exponen periódicamente en elecciones, sino también a quienes nunca revalidan sus títulos en las urnas. Los que están siempre y no sufren el escarnio público porque sponsorean generosamente a los medios de comunicación o inclusive, en no pocos casos, son directamente sus propietarios. Acá y en todos lados.

Al respecto, hay un fragmento demoledor en “El mago del Kremlin”, la novela de Giuliano da Empoli que enamoró al buenazo de Santi Caputo, donde se narra el encarcelamiento de un megaempresario en la Rusia de Vladimir Putin. Dice así: “Jodorkovski fue arrestado al amanecer, en cuanto su jet privado tocó la pista de la ciudad siberiana donde había ido a hacer uno de sus negocios. Las imágenes del millonario esposado

flanqueado por soldados de las tropas especiales dieron la vuelta al mundo. Sirvieron para recordar que el dinero no protege de todo. Para ustedes, los occidentales, eso es un tabú absoluto. ¿Un político arrestado? ¿Por qué no? Pero ¿un millonario? Eso sería inimaginable,

porque su sociedad está basada en el principio de que no existe nada superior al dinero. Lo divertido es que sigan llamando ‘oligarcas’ a los nuestros, mientras que los verdaderos oligarcas no existen más que en Occidente. Allí es donde los millonarios están por encima de las leyes y del pueblo, donde compran gobiernos y dictan leyes en su beneficio. Entre ustedes, la imagen de un Bill Gates, un Murdoch o un Zuckerberg esposados es totalmente inconcebible”.

Con todo, valga una aclaración final. Lo expresado en esta columna no implica que el pueblo argentino y las sociedades globales aplaudan el choreo. Sin embargo, la experiencia sí indica que, en el mejor de los mundos, es una prioridad de segundo orden, más allá de lo que se cacaree. Es absolutamente lógico y racional: ver políticos presos entretiene un rato, pero no da de comer.

Por eso, va un arriesgado spoiler: mientras Javier Milei mantenga la inflación a raya, su competitividad electoral continuará mayormente intacta, independientemente de los ruidos de las cometas. Después de octubre, la historia será otra.