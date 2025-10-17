En el marco de una nueva conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, el peronismo nacional se prepara para una movilización con fuerte carga simbólica y política. Este viernes a las 16, sindicatos, organizaciones sociales, militantes y dirigentes del Partido Justicialista marcharán hacia el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria desde julio.

La movilización fue convocada bajo la consigna "Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón", en una acción impulsada por el PJ Nacional bajo la iniciativa “Leales de Corazón”. A 80 años de la histórica jornada del 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores se movilizaron en defensa de Juan Domingo Perón, la dirigencia peronista busca reeditar esa demostración de lealtad popular frente a lo que consideran una nueva etapa de persecución política y desmantelamiento del Estado.

Desde Buenos Aires, la convocatoria prevé la concentración en tres estaciones ferroviarias clave: Retiro, Once y Constitución. Desde allí partirán columnas hacia el domicilio de Fernández de Kirchner, ubicado en San José 1111. Quienes no puedan participar de las columnas están invitados a sumarse directamente al epicentro de la jornada a las 17 horas.

Desde el PJ advirtieron que “ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación pública".

En esa línea, remarcaron que la detención de Cristina Fernández de Kirchner —a la que califican de “ilegal” y “proscriptiva”— forma parte de un entramado de políticas regresivas y persecución judicial que afecta no solo a la exmandataria, sino también al proyecto político que representa.

La movilización se da a una semana de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un clima de creciente polarización y con fuerte expectativa sobre el rol del peronismo en el escenario político nacional.

En Rosario, distintas agrupaciones locales confirmaron su respaldo a la jornada y se esperan actividades en paralelo durante el día de hoy, en sintonía con lo que sucederá en la capital del país.