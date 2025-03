Una multitud condenó en paz la dictadura y sus negacionistas

Organismos de Derechos Humanos, como Madres, Abuelas, HIJOS y Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, marcharon este lunes en conjunto con sindicatos y partidos políticos, compartiendo escenario por primera vez en 20 años en el acto central frente a la Casa Rosada por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Durante la jornada, se leyó un documento común en el que se expresaron fuertes críticas al gobierno negacionista de Javier Milei.

El acto central, que se desarrolló frente a la Casa Rosada, contó con la participación de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes leyeron un documento en el que reafirmaron su lucha por los derechos humanos y la histórica consigna de Memoria, Verdad y Justicia.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, brindó un emotivo discurso desde el escenario montado en Plaza de Mayo, en el que volvió a exigir justicia y el compromiso social necesario para recuperar la identidad de los nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. “Nunca es tarde”, expresó Carlotto, ante la ovación de miles de personas. La dirigente resaltó que la apropiación de bebés fue una desaparición forzada que persiste hasta que no se recupere la verdadera identidad de las víctimas.

Carlotto celebró la resolución de 139 casos, pero subrayó que aún hay cientos de nietos por encontrar. “Pedimos a quienes tengan dudas sobre su identidad que se acerquen. También a quienes tengan información, que la compartan. Esto no termina hasta que los encontremos a todos”, afirmó con firmeza.

En su discurso, también hizo alusión a la postura del gobierno de Javier Milei, al que acusó de "humillar y no respetar" la lucha por la memoria. En relación al video oficial sobre la “memoria completa” del Ejecutivo, Carlotto no dudó en calificarlo como “mentiroso” y "una falta de respeto". "Lo que hacen estos son mentirosos, malas personas. Habría que juzgarlos. Es un delito muy severo”, sostuvo.

A pesar de las diferencias, Carlotto expresó que no descarta un diálogo con el presidente Milei, aunque aclaró que no hay contacto con el gobierno: “No hay diálogo con Milei, pero me sentaría a hablar con él si eso puede abrir una puerta”. Además, destacó la pasividad del Congreso ante las políticas actuales y advirtió que "estamos en una laguna y nos podemos caer al fondo".

Finalmente, Carlotto cerró su intervención con un mensaje de firmeza: “Somos respetuosas, pero esperamos respeto. El pueblo argentino no olvida. Y nosotras tampoco”.

Al concluir la lectura del documento, la multitudinaria marcha comenzó a desconcentrarse, dejando claro el compromiso continuo de los organismos de derechos humanos con la memoria y la justicia.