En la danza de proyectos que dan forma a la convención reformadora de la Constitución provincial, uno encarna una de las actualizaciones obligadas que requiere la Carta Magna: la incorporación de la noción de ciudadanía digital, algo impensado en la reforma anterior de 1962, y por lo tanto de los derechos que deben asistirle a cada santafesino y santafesina en ese plano.

La propuesta la presentó la convencional Gisel Mahmud, del Partido Socialista, y apunta a darle rango constitucional a ciertas garantías de este tema: conectividad, alfabetización, privacidad, transparencia algorítmica y derecho a la desconexión, entre otros. “Reconocer que el mundo digital y las tecnologías nos permiten avanzar y desarrollarnos como sociedad en muchos sentidos positivos. Al mismo tiempo que generan problemas y riesgos de los que hay que proteger a las personas”, argumentó.

Mahmud enfatizó que la Propuesta de Reforma presentada por su partido incluye entre sus ejes los derechos digitales, un punto en el cual viene trabajando desde hace tiempo. “Ya no vivimos solo en el mundo físico: también habitamos el mundo digital. Esta inclusión en la propuesta del PS responde a la necesidad de que nuestra Constitución reconozca las transformaciones tecnológicas que, al mismo tiempo, son sociales y culturales”, expresó. Y añadió “Si no incorporamos estos derechos a la Constitución, corremos el riesgo de legislar un mundo que ya no existe".

La constituyente remarcó que la digitalización abre nuevas oportunidades, pero también puede profundizar desigualdades preexistentes. “Tenemos que promover políticas públicas que contemplen ambos aspectos. Podemos ser vanguardia en una reforma amplia, que proteja a las personas y que aproveche los beneficios de la tecnología para toda la sociedad”, sostuvo.

Derechos digitales: uno por uno

1) Derechos en entornos digitales: La protección de los derechos en entornos digitales debe contemplarse tanto cuando éstos se manifiestan en el mundo físico como en un entorno digital.

2) Derecho a la Conectividad: La conexión a Internet debe ser universal, accesible y de calidad, sin importar el lugar donde se viva. Implica reducir la brecha digital en todas sus formas: económica, geográfica, de género, de discapacidad, generacional o educativa.

3) Derecho a la Desconexión: El mundo laboral cambió. Si no se garantiza el derecho a desconectarnos, se vive para trabajar en lugar de trabajar para vivir. La salud mental importa.

4) Seguridad Digital: La propuesta incluye medidas activas para prevenir y combatir el ciberdelito y responder a técnicas delictivas de ingeniería social: Ciberacoso, fraude, grooming, vigilancia indebida, phishing, spoofing. Se necesita educación para la promoción de competencias y habilidades digitales básicas para realizar un uso autónomo y responsable de internet y las tecnologías digitales. El Estado asumirá un rol activo en políticas para resguardar especialmente a los menores de edad.

5)Alfabetización Digital: Ningún santafesino debe quedar afuera por no saber usar la tecnología. Pero no se trata sólo de manejar una app o una tablet: se trata de formar pensamiento crítico y vínculos saludables desde la infancia . La alfabetización digital debe estar garantizada a lo largo de toda la vida.

6) Protección de Datos Personales: El usuario debe tener control sobre qué datos de su persona se recolectan, cómo se almacenan, para qué se usan y con quién se comparten.El Estado posee datos sensibles: tiene la obligación de protegerlos y rendir cuentas.”

7) Derecho al olvido: También debe tener el derecho a exigir que se suprima información personal si ya no tiene relevancia y carece de interés público

8)Capacitación para el Empleo. En un mundo en constante transformación, la formación continua es imprescindible. El Estado debe promover acciones que permitan a las personas seguir capacitándose.

9) Transparencia Algorítmica: requerir información:¿Con qué criterios las máquinas toman decisiones? ¿Reproducen sesgos de género, edad, clase u origen? Las decisiones finales deben estar supervisadas por un Ser humano. Hay que garantizar que los algoritmos respeten los derechos y valores fundamentales y que los sistemas sean explicarles, trazables y auditables

10) especial protección de NNA en entornos digitales: preservar la integridad, dignidad, privacidad y el desarrollo integral de NNA.