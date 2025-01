Aldana Icardi, hermana de Mauro Icardi, incursionará en la política y competirá por un lugar en el Concejo. La mujer de 37 años será candidata dentro del espacio Igualdad y Participación, la fuerza liderada por el exsenador santafesino Rubén Giustiniani. La lista será encabezada por Bruno Carlovich, hijo del recordado “Trinche”.

“Costó pero me convencieron. Es una lista de gente común, con la idea de representar al vecino. Nada extravagante. Somos gente que quiere trabajar para la gente. Tenemos mucho por aprender, pero dispuestos a ser empáticos con la realidad del otro”, contó Aldana en diálogo con LT8.

Y sumó: “Milité un tiempo, después fui mamá y dejé. Siempre trabajé desde atrás, no me gusta demasiado el ruido y la exposición. Esto es nuevo para mi. El grupo está conformado por gente muy humana y comprometida sin demasiado circo alrededor. Hay un desprestigio de la política y nosotros creemos que tenemos que cambiar eso”.

Con respecto a la alta exposición mediática del futbolista tras su separación de Wanda Nara, Aldana sostuvo: “Nunca me han escuchado hablar respecto de la situación de mi hermano porque de las puertas para adentro cada casa es un mundo y uno respeta la privacidad. Tengo otros hermanos que no son figuras públicas y a lo mejor tienen los mismos problemas, y a mi no se me ocurriría ir comentándolo. La diferencia es que él es una figura mediática. Uno acompaña siempre desde el respeto. Una separación no es agradable, más cuando hay niños de por medio”.

En este sentido, insistió: “Soy la hermana de Mauro Icardi pero tengo capacidad y aptitudes que se demuestran en el trabajo. Tengo ideales, valores, soy profesora de Ciencias Sagradas. Soy una convencida total de que el camino es la educación. El progreso viene por la educación, es ahí donde hay que poner todas las fichas”.