Falta mucho y hay mil problemas por resolver, pero los motores de las elecciones del 2023 empiezan a calentarse. Posicionamientos, armados y sobre todo mediciones de candidatos. En la última encuesta realizada en Rosario de la consultora Innova hay varios datos interesantes que muestran la consolidación de algunas nombres como Marcelo Lewandowski y Pablo Javkin, que son las figuras con mayor intención de voto en esta ciudad tanto para la intendencia como la gobernación.

Para comenzar, midió el clima social que encuentra en la crisis de inseguridad y inflacionaria su mayor terminal. Por ejemplo, ante la pregunta acerca de cuál es la mayor preocupación a título personal, el 63% apunta la inseguridad, mientras que el 36% la economía y el 1% no sabe.

A la hora de los bifes se preguntó por la elección a la intendencia de Rosario: a quién votaría si las elecciones fueran el domingo próximo. El actual intendente Pablo Javkin obtendría un 20% y muy cerca con 19% se posiciona el actual senador nacional justicialista Marcelo Lewandowski. El podio lo completa Miguel Tessandori con 16%. Luego se suma la macrista Anita Martínez con 14% y Juan Monteverde, de Ciudad Futura, con el 10%. En blanco y no sabe se llevan el 10 y 11%.

En cuanto a la elección a gobernador, los primeros dos lugares de la pregunta anterior se invierten: Marcelo Lewandowski es quien pica en punta con un 20% y Javkin acumula 16%. La senadora nacional Carolina Losada suma 15%, mientras que se suman al pelotón Carlos Del Frade del Frente Social y Popular, y el radical en Juntos por el Cambio Maximiliano Pullaro con 10 y 9%, respectivamente. Lejos con un 5% se coloca Roberto Mirabella, quien se mencionó como candidato de Perotti para la gobernación. En la misma línea surgió la alternativa de un candidato libertario. Por ahora, el rossista Leandro Busatto, el camporista Marcos Cleri y el referente de la izquierda, Octavio Crivaro apenas suman el 2%.

A la hora de los análisis se puede ver la consolidación de Lewandowski en Rosario donde dio el batacazo en su debut como senador departamental en 2019. Y luego, como cabeza de lista del Frente de Todos, este fue uno de los pocos departamentos que logró el justicialismo santafesino en la categoría de senador nacional, ante la ola amarilla encabezada por Carolina Losada. Los buenos números del experiodista deportivo y comentarista del fútbol de primera también se replican en la ciudad de Santa Fe, tal como quedó demostrado en una encuesta de la misma consultora en marzo de este año. Eso significa que no se reduce al conocimiento en su ciudad natal.

Ahora bien, al margen de las cifras que sigue demostrando, el tema es más complejo, con una caída de imagen del sello a nivel nacional y también provincial. El justicialismo no la tiene sencilla en caso de que la oposición se agrupe. A la hora de consultar por qué espacio votaría el próximo domingo el "no peronismo" se lleva el 54% mientras que "el peronismo" un 29%, y no sabe un 18%. Ese no peronismo por ahora no tiene mucha forma más que intenciones del radicalismo de dirigir un frente de frentes con el PRO, el socialismo y el javkinismo.

Javkin es uno de los varios candidatos que empiezan a emerger en el supuesto frente de frentes antiperonista. Al principio sonaba como el único, pero Maximiliano Pullaro, Carolina Losada y algún socialista son los que suenan para una interna. En cambio, en el PJ se armará una PASO aunque no suena en la previa tan competitiva ni amplia como en otras oportunidades. En ese caso podría construir de manera más amplia el senador nacional. Es prematuro para todo, pero los motores se encienden.

Ficha de la encuesta. Encuesta por muestreo. Selección simple al azar dentro de cada estrato (cuotas de sexo, grupo etario y NSE). Residentes de Rosario mayores de 18 años de edad. Cuestionario estructurado, a partir de preguntas cerradas con opciones múltiples y escalas de opinión. Tamaño de la muestra: 400 casos efectivos. Error muestral: +/- 4.8 % Confianza: 95%