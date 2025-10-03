El gobierno provincial dio de baja a 34.606 franquicias del Boleto Educativo Gratuito, como resultado de un proceso de control que detectó algunas irregularidades. Desde el Ejecutivo destacaron que ese recorte depara un ahorro al fisco de $585 millones.

“Estamos cuidando la plata de los santafesinos para que el beneficio vaya a quienes lo merecen”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. La auditoría cruzó datos con universidades e instituciones educativas de distintos niveles, y así se detectaron 34.606 beneficios del Boleto Educativo con incumplimientos en los criterios establecidos por el programa.

Una de las principales causas fue la pérdida de regularidad académica y la no residencia en la provincia.

“Son recursos importantes los que se invierten en este programa, y queremos que lo tengan aquellos que lo merecen y que cumplen con la reglamentación. La sociedad nos pide que cortemos con la joda en el Estado, y hacer estos controles también es terminar con la joda porque si hay alguien que tiene el Boleto y no va a estudiar, o que no cumple con los requisitos, es injusto para quien sí cumple”, argumentó Puccini.

Las bajas –se informó oficialmente– incluyen 32.527 estudiantes, 1.327 docentes y 752 asistentes escolares. Las principales causas fueron la pérdida de regularidad académica, la falta de domicilio en la provincia y la no acreditación de condición de alumno regular en instituciones educativas.

Un ejemplo: en la Universidad Nacional de Rosario, se identificaron 13.706 casos de beneficiarios que no cumplían con la condición de estudiante regular. En total, 24.800 bajas se vinculan a la pérdida de regularidad y 9.806 a domicilios fuera de la provincia.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, afirmó: “El sistema tiene que ser justo. Si no se cumplen las condiciones, no corresponde recibir un beneficio que se financia con fondos públicos. No es viveza, es fraude”.

El impacto económico estimado por estas bajas ronda los 585 millones de pesos en el mes de junio. Además, se actualizó la aplicación oficial del Boleto Educativo, y quienes no la renueven no podrán validar sus pasajes.

Requisitos

Para tramitar el beneficio, se debe acreditar la condición de alumno regular en una institución educativa reconocida, residir en la provincia de Santa Fe y registrar correctamente los datos en la aplicación oficial del programa. En el caso de docentes y asistentes escolares, es necesario demostrar vínculo laboral activo en establecimientos educativos de la provincia. El acceso está sujeto a evaluaciones permanentes y puede ser suspendido ante cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas.