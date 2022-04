Ruralistas de distintos puntos del país se concentran este sábado en la Plaza de Mayo con apoyo de un sector de la oposición, una movilización que fue calificada por el Gobierno nacional como una "marcha política" sin "consignas claras".

El denominado “tractorazo” fue convocado para las 15 a través de las redes sociales con la etiqueta #23A, al que también se le sumaron dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) con consignas políticas "en defensa de la República y la Justicia independiente".

Organizaciones como Campo+Ciudad y otras del interior impulsan esta protesta, aunque las entidades que conforman la Mesa de Enlace decidieron no participar de la convocatoria.

Los manifestantes se concentraron desde las 10.30 en tres puntos de encuentro: Ruta 9 y 193; Ruta 8 y 195; y Ruta 7 y Ruta 5. Según lo autorizado por el Gobierno porteño, podrán confluir en el Obelisco y desde allí marchar hacia la Plaza de Mayo.

Los productores entregarán una proclama con distintos reclamos del sector cuando arriben Casa Rosada, junto a un proyecto de ley para quitar las retenciones a todos los productos agropecuarios.

En el listado de quejas y consignas figura: “La alta presión tributaria al sector agropecuario”; el pedido de eliminación de las retenciones; “La baja en el gasto público; La escasez de gasoil en plena cosecha gruesa.

La posición del gobierno

Al respecto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó este viernes en conferencia de prensa que "se trata de una marcha política y tiene que ver con otros intereses que defender los derechos legítimos del campo, que es un sector fundamental para el crecimiento de la Argentina".

"No entendemos la marcha, no está muy clara, casi con consignas políticas. Si es contra la suba de retenciones, que no existe, no está muy claro para qué están marchando", insistió Cerruti en la rueda de prensa semanal.

La seguridad de la movilización también fue otro de los temas analizados desde el Gobierno nacional: el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dio una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en la que informó que se comunicó con su par de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, quien le confirmó que las autoridades porteñas autorizaron el ingreso de tractores a la ciudad de Buenos Aires.