El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, descalificó las “proclamas populistas” y salió al cruce de una de las máximas del peronismo, al afirmar que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”.

Las curiosas apreciaciones de Rosenkrantz sobre la “fe populista” fueron en el marco de una conferencia titulada Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica, organizada por la Universidad de Chile.

"No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué se entiende por necesidad y que se entienda por derecho a las acciones que no son jurídicamente ejecutables", destacó el ministro en su discurso.

"Las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de un derecho hay un costo; se olvida que si hay un derecho, otro, individual o colectivamente tiene obligaciones y honrarlas siempre es costoso en términos de recursos", finalizó.