Un grupo de diputados nacionales, encabezados por el rosarino Eduardo Toniolli, presentó un proyecto de ley para otorgar una pensión mensual y no contributiva a familiares de víctimas del estallido social ocurrido los días 20 y 21 de diciembre de 2001 en Argentina.

Consiste en el pago de una prestación mensual equivalente al valor de dos haberes mínimos y será destinada a hijos de la persona fallecida, padres, hermanos o convivientes. En caso de aprobarse, tendrá carácter vitalicio, será inembargable y personalísima.

En el texto aclararon que el beneficio sería compatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia. La autoridad encargada de la aplicación será la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, y tendrá a su cargo la articulación con las áreas del gobierno involucradas.

El proyecto que lleva también las firmas de Leonardo Grosso, Verónica Caliva, Natalia Souto y Carlos Alderete, detalla: “Presentamos esta iniciativa al cumplirse el 20° aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001, fecha en la que se produjo en nuestro país el más trágico capítulo de represión estatal, violencia y muerte desde la restauración democrática de 1983, y lo hacemos en homenaje a las treinta y ocho (38) personas víctimas de la violencia institucional, a sus familiares y al pueblo argentino”.

A su vez, los autores manifestaron que “los asesinatos constituyen la última ratio de un modelo de dominación y exclusión económica y política gestado desde la década del 70’, cuyo ethos está dado por el disciplinamiento, la exclusión y la violencia institucionalizada”.

Los detalles

Según la propuesta, el beneficio consta de una serie de características:

a) Es personalísimo, y no genera derecho a pensión;



b) Es de carácter vitalicio;



c) No puede ser enajenado ni afectada a terceros por derecho alguno, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente;



d) Es inembargable, con excepción de las cuotas por alimentos.



Por otra parte, especifican que la persona solicitante debe acreditar algunos de los siguientes vínculos:



a) ser hijos/as de la persona fallecida;

b) Haber sido cónyuge o conviviente. Se requiere para el caso del conviviente la

convivencia durante un período no inferior a dos (2) años inmediatamente anteriores

al fallecimiento;

c) Ser padre/madre de la persona fallecida. En este caso, sólo procede el otorgamiento

del beneficio si no concurren los beneficiarios previstos en los incisos a) y b) del

presente artículo, y;

d) Ser hermanos/as menores de edad o incapacitados para el trabajo y que no

desempeñen actividad lucrativa alguna, sólo si no concurriera ninguno de los

beneficiarios previstos en los incisos a), b) y c) del presente artículo

En el proyecto consta el listado de las personas fallecidas:

● En Santa Fe: Graciela Acosta (35) en Villa Gobernador Gálvez y de Walter Campos (16), Juan Delgado (28), Yanina García (18), Ruben Pereyra (20), Claudio Lepratti (35), Sandra Ríos, Miguel Pacini (15) y Ricardo Villalba (16) en Rosario.

● En la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Márquez (57), Gastón Riva (31), Carlos Almirón (24), Diego Lamagna (27), Gustavo Benedetto (30), Jorge Cárdenas (52), Rubén Aredes (24). Los homicidios se concretaron en Plaza de Mayo, en Congreso y en las inmediaciones del Obelisco. El de Aredes se cometió en Ciudad Oculta, Villa Lugano.

● En la provincia de Buenos Aires, Diego Avila (24, Villa Fiorito); Julio Flores (15, Merlo); Ariel González (24, Pilar); Roberto Gramajo (19, Claypole); Pablo Guías (23, Almirante Brown); Víctor Ariel Enriquez (21, Almirante Brown); Cristian Legembre (20, Castelar); Damián Ramírez (14, Gregorio de Laferrere); Ariel Salas (30, Gregorio de Laferrere), José Vega (19, Moreno), Mariela Rosales (28, Lomas de Zamora) y Carlos Spinelli (25, Pablo Nogués).

● En Entre Ríos, Paraná: Romina Iturain (15), Rosa Paniagua (13) y de José Daniel Rodríguez (25). En Corrientes, Ramón Arapi (22) y Juan Alberto Torres (21).

● En Córdoba: Sergio Miguel Ferreira (20), Sergio Pedernera (16) y David Moreno (13).

● En Río Negro: Elvira Avaca (46).

● En Tucumán: Luis Fernández (27)