Concejales del Frente de Todos de la ciudad bonaerense de Lincoln denunciarán penalmente al intendente local, Salvador Serenal (Juntos por el Cambio), quien fue trasladado a Junín por su cuadro de coronavirus con un respirador del hospital municipal debido a que la clínica privada en la que se lo internó no contaba con ese insumo.



El concejal Juan Pezzi calificó de "repudiable" la conducta asumida por el jefe comunal y adelantó que presentarán una denuncia penal para que se investigue si cometió algún delito al utilizar un bien público para uso personal.



Serenal, que estaba internado en el Hospital Municipal de Lincoln, fue trasladado el martes a una clínica privada de Junín de mayor complejidad con un respirador del centro asistencial local por si su cuadro médico lo requería, según admitió el secretario de Salud de la municipalidad, Sergio Lorenzo.



"El intendente cursaba su enfermedad de coronavirus en su domicilio, pero su estado pasó de leve a moderado y se resolvió internarlo en el hospital municipal pero por ser diabético e hipertenso la familia decidió trasladarlo a una clínica de mayor complejidad en Junín", explicó a Télam el funcionario.



Precisó que como la clínica "La Pequeña Familia" de Junín "no tenía respiradores disponibles y su cuadro médico podía indicar que lo requiriera, se lo trasladó con un respirador del hospital municipal".



Pezzi aseguró a que la actitud del intendente "es repudiable porque no se pueden utilizar los recursos públicos para uso personal".



"Cuando uno presta insumos sanitarios a otras instituciones lo hace bajo un protocolo y para que estén a disposición de la comunidad, no de una persona en especial", graficó.



Sostuvo que en este caso "es aún más grave porque el respirador, que es un bien escaso en la pandemia, se llevó por las dudas" y cuestionó que el jefe comunal haya sido trasladado a Junín "porque demuestra que no confía en su propio sistema sanitario".



Para el secretario de Salud, "es una práctica habitual cuando se deriva pacientes a Junín que se presten respiradores infantiles o incubadoras" y aseguró que en ese momento "de los nueve respiradores con que cuenta el hospital sólo estaban ocupados tres".



"Nunca se puso en peligro la disposición de respiradores y quienes trabajamos en el sistema de salud sabemos que es algo habitual. De hecho el intendente mejoró en su estado de salud y el respirador ya está de vuelta en Lincoln", sostuvo.



Lorenzo recordó además que el padre de Serenal falleció por coronavirus, que sus hermanos también están infectados y que "pese a que él quería quedarse en el hospital municipal la familia resolvió que se lo traslade a Junín a una clínica de mayor complejidad".



Según el último parte médico, Salvador Serenal permanece estable y sin nuevas complicaciones en su cuadro de Covid-19 y se encuentra cursando el día 12 desde que fue diagnosticado con la enfermedad.