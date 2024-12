La crueldad del Gobierno nacional no sólo se percibe por el ajuste brutal en ciertos sectores vulnerables de la sociedad, sino también en los discursos que esgrimen algunos libertarios para fundamentar la motosierra de Javier Milei. Luego de recortar los medicamentos gratuitos para los jubilados del PAMI, los militantes de La Libertad Avanza salieron a defender la medida del Ejecutivo.

"No creo que los jubilados se mueran por esto", afirmó sin despeinarse el diputado nacional de LLA, Julio Moreno Ovalle, al ser consultado sobre la eliminación del beneficio directo para los afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

En diálogo con el programa Habrá Consecuencias (AM 1070), el salteño banalizó el impacto social que tendría la medida del Gobierno y aseguró que la prioridad es revertir el déficit.

“Es un tema de alta sensibilidad pero es uno de los tantos temas para preocuparnos. No creo que tenga la sensibilidad que usted le está dando en este momento", apuntó el legislador, cuando el periodista Ari Lijalad le consultó sobre la dramática situación de los jubilados que no pueden comprar los medicamentos que hasta hace pocas horas eran gratuitos. "No creo que los jubilados se mueran por esto. Esa persona puede tener parientes o gente que la pueda ayudar. No es para tanto", sentenció el diputado.