Un acto del 17 de octubre masivo, sin líderes y particular

Hubo idas y vueltas sobre la realización y la participación del presidente Alberto Fernández en el acto central en Buenos Aires del Día de la Lealtad, pero finalmente dejó algunas cosas en claro. No participó el Presidente ni la vice Cristina Fernández, pero igual la militancia peronista colmó la Plaza de Mayo para conmemorar los 76 años de la gigantesca movilización del 17 de octubre de 1945. En Rosario fue menor la movilización.

Con el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof como máxima figura, intendentes, miembros del gabinete, agrupaciones partidarias y mucho militante se realizó el masivo acto y, así, se volvió a poner en la calle la liturgia peronista que estuvo ausente durante la pandemia.

Pero también generó ruido en medio de la campaña. Las posturas distintas de la gestión se expusieron también en el acto y la movilización del peronismo. Por ejemplo, el amplio abanico de organizaciones sociales, políticas y gremiales numerosos reclamos y con eje en el "no pago de la deuda externa" contraída por el Gobierno de Mauricio Macri. Sin em bargo, el Gobierno hace lo posible por pagar la deuda.

También hubo diferencias internas. La referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, una de las principales oradoras, fue directa al Presidente: "Usted siempre se junta con los ricos y nos quiere hacer pagar un robo", le dijo en referencia a su participación en el Coloquio de Idea junto a empresarios ya la decisión de pagar la deuda contraída por Mauricio Macri.

También hubo otra escena que quedó registrada y fue la actitud de algunas personas que arrancaron fotos y pisaron las piedras del memorial por las víctimas del coronavirus.

Explicaron que eran carteles contra el peronismo que estaban pegados y no fotos personales, pero no se entendió. Incluso, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, aseguró que "las dos personas que arrancaron los carteles en la Plaza están equivocadas y no representan el espíritu de la convocatoria".