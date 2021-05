Tras el diagnóstico crítico que realizaron las máximas autoridades sanitarias de la provincia, el gobierno ingresa otra vez en una instancia de deliberación y estudio de posibles nuevas medidas para mitigar el impacto de la segunda ola Covid. En su presentación de este viernes por la mañana Alberto Fernández sostuvo que "para el conjunto del país hasta el 21 de mayo continuarán las mismas medidas actualmente vigentes" para reducir la circulación y mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus.

En términos formales, el Comité de expertos volvió a reunirse en estos días y varios especialistas comenzaron a hacer oír su voz para advertir que es imprescindible profundizar las restricciones. Una de ellas fue la ex ministra de Salud, Andrea Uboldi. En diálogo con Rosarioplus.com coincidió en describir a la situación como crítica y dijo que el mejor camino es restringir aún más pero esto implica un costo político que nadie está dispuesto a pagar.

“Nosotros analizamos, cuando fuimos llamados por la ministra (Sonia) Martorano, y ella nos planteó la situación epidemiológica que es de alto riesgo en casi todos los departamentos. Esto vinculado con el número de casos, la velocidad de los contagios, el índice de duplicación, la positividad de los test. Por otro lado ella marca el nivel de camas críticas en todos lados, por ejemplo en Rafaela al borde del colapso, en Rosario, públicos y privados muy altos, como también en la ciudad de Santa Fe”, advirtió Uboldi en un principio.

De hecho, según la ex ministra de salud, en todos los lugares de la provincia donde se abrieron nuevas camas éstas se ocupan nuevamente y se desocupan lentamente. “Cuando tenés ese escenario de alto riesgo y tenés que responder a un sistema de salud que te dice no me alcanzan los médicos, no me alcanzan las camas ni los enfermeros, ¿cuál es tu opinión como experto?: o logras vacunar la mayor cantidad de gente en poco tiempo, cosa que no es posible o restringís más la circulación y cerras, porque a más circulación del virus, más gente se contagia”, insistió la infectóloga.

Mientras más gente que se contagia la estadística sigue siendo la misma: 80% leve, 15% se interna y 3% va a terapia, en ese sentido remarcó Uboldi: “Si tenés mil casos es una cosa, si tenés dos mil es el doble de gente, y si tenés tres mil es el triple y se convierte en un gran problema. Entonces antes de llegar a eso que tenés qué hacer: restringir, como una medida en el marco de un plan que yo como experta lo vengo diciendo dese principios de marzo de este año”.

Para la ex ministra del gobierno socialista, como gestión se deben evaluar qué elementos influyen en la circulación de la gente y necesario ver cuánto impacta el trasporte, la escuela, las reuniones sociales. “Nuestro consejo fue restringir la circulación, también explicándole a la gente que puede usar el espacio público pero no hacer un picnic, que no se pare en los espacios públicos. Para eso hay que acordar con los municipios y comunas para que hagan mayores controles. En esos espacios hacen rondas donde habitualmente nos e usa barbijo porque se entiende que al aire libre no hay contagio, cosa que no es así”.

“Yo no estoy en la gestión, estoy participando cada vez que me llaman, y sistemáticamente, por mail, por wathsapp, presencial y todos los encuentros virtuales que tuvimos los expertos con la gestión, yo aporto ideas y doy sugerencias. La reunión anterior le dijimos 'basta' a los parques, que la gente pueda salir, pero pongamos un control ahí”, apuntó.

Por ultimo expresó su mirada desde el paño político y dijo: “Esto implica un costo político que nadie quiere pagar y la gente ya no le cree a nadie, cuando se dan este tipo de situaciones, necesitas una sociedad solidaria, empatía y estar presente en los medios explicando permanentemente”.