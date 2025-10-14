Durante su visita a Washington, el presidente Javier Milei fue recibido este martes por su par estadounidense Donald Trump en un encuentro que, lejos de tener el carácter formal que algunos anticipaban, se limitó a un almuerzo con sus respectivos equipos. La esperada bilateral en el Salón Oval fue descartada por decisión de la Casa Blanca, lo que redujo la trascendencia política del contacto entre ambos líderes.

En una breve conferencia de prensa, Trump se refirió a Milei con comentarios elogiosos, aunque dejó en claro que su respaldo está sujeto al devenir electoral. “Apoyo a este hombre porque tiene la filosofía correcta. Puede que venza o puede que no, pero creo que vencerá. Si vence lo seguiremos apoyando, de lo contrario, nos vamos”, expresó el republicano, en declaraciones que marcaron cierta distancia respecto de un compromiso incondicional con la actual gestión argentina.

La reunión, que se dio en un contexto de campaña electoral en Estados Unidos, se desarrolló con un tono más simbólico que diplomático, sin grandes anuncios concretos. Trump enfatizó que una eventual continuidad de Milei es condición para mantener el interés de su sector político en estrechar lazos con Argentina: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión", afirmó. También advirtió que una derrota del mandatario argentino podría modificar la disposición de Estados Unidos hacia el país sudamericano.

Milei, por su parte, estuvo acompañado por una numerosa comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y otros funcionarios clave del área económica y diplomática. La visita incluyó una agenda con actividades protocolares, como la firma del Libro de Visitas de la Blair House y una fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.

Además, se mencionó la posibilidad de avances en un nuevo acuerdo arancelario y se hizo referencia al reciente anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre un swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central argentino. Sin embargo, estas definiciones ya habían sido anticipadas previamente y no se vincularon directamente al encuentro con Trump.

En declaraciones previas al viaje, Milei interpretó el respaldo de Trump como parte de una estrategia geopolítica más amplia por parte de Estados Unidos, señalando que su gobierno “ha decidido liderar el continente americano” y considera a Argentina un aliado. No obstante, el desarrollo de la visita sugiere un apoyo condicionado y aún incierto, más orientado a gestos de afinidad ideológica que a compromisos de política exterior duraderos.

La jornada concluirá con el regreso de la delegación argentina a Buenos Aires, previsto para la madrugada del miércoles.